Venezuela

Siguen creciendo: Revelaron nuevo video de los tres leoncitos que nacieron en el Zoológico de Mérida

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
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El Zoológico de Mérida compartió nuevas imágenes que muestran cómo han crecido los tres leoncitos, hijos de Murachi y Carú, nacidos en agosto de 2025.

En un video divulgado en las redes sociales del Zoológico se puede ver a la madre comiendo una cabeza de ganado junto a sus crías. «Mamá orgullosa sigue enseñando a sus cachorros a comer».

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Este video se hizo rápidamente viral, sobre todo, por el rápido crecimiento que han tenido los leones, que aún no cumplen su primer año de vida.

Posteriormente, compartieron otro video en el que se puede ver a los hermanitos pasando el rato en su hábitat.

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En los comentarios de la publicación se puede leer algunos tipo: «Dios mío los que no los pudimos cargar ya no podremos, están grandísimos» o «los vi en enero y estaban pequeños, y que rápido crecieron».

Murachí, el león blanco del parque y ahora padre de los cachorros, recibió a Carú en octubre de 2024, desde entonces los médicos veterinarios, así como todo el equipo humano del parque, puso mucho empeño en la tarea de unirlos, alimentarlos y cuidarlos para que finalmente pudieran reproducirse.

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