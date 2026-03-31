Centros comerciales se apegarán a medidas de ahorro energético, esto es lo que debes saber

Autoridades del gobierno nacional sostuvieron una reunión con representantes de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales y Afines (Cavececo) con el objetivo de reforzar el Plan Nacional de Ahorro Energético que se está llevando a cabo en el país.

Juan José Ramírez, jefe del despacho de Obras Públicas y Servicios, informó que en el encuentro estuvo el ministro de Comercio e Industrias; el ministro de Energía Eléctrica y todos los miembros de Cavececo para establecer mesas de trabajo.

«Les hicimos una exposición del Plan Nacional de Ahorro Energético. Hemos llegado a buenos acuerdos en cuanto al uso racional del sistema eléctrico, los sistemas de autogeneración que deben de contarse, el área de climatización, estableciendo unas medidas operativas para en los horarios de máxima demanda, disminuir los consumos que se generan a través de estos equipos electromecánicos que están conectados en el sistema eléctrico nacional y afectan la demanda», indicó.

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En este sentido, Claudia Itriago representante de Cavececo, anunció una campaña que también «concientice en casa esa manera de cómo ahorrar».

«De aquí salen mesas de trabajo para poder continuar trabajando en función de los espacios de los centros comerciales y los visitantes», acotó.

De igual forma, adelantó algunas de las medidas que empezarán a llevar a cabo a partir de ahora. «Vamos a empezar a aplicar el apagado y encendido del transporte vertical, escaleras mecánicas y ascensores, en ciertos horarios», comentó.

«También aquellos centros comerciales que puedan autogenerar, van a empezar a autogenerar en ciertos horarios que permitan también bajar un poco la incidencia y el impacto», asentó.