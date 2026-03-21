SIGUE LA CRISIS EN SUCRE: Gremios de salud alertaron sobre repunte de cuadros clínicos por consumo de agua no tratada

Los colegios de médicos, bioanalistas, farmacéuticos, nutricionistas y odontólogos del estado Sucre, gremios pertenecientes al sector de la entidad, alertaron sobre un repunte de cuadros clínicos debido al consumo de agua no tratada, como resultado de la crisis hídrica que los habitantes de distintos municipios enfrentan desde hace varias semanas.

«La situación que enfrentan los municipios Sucre, Bolívar, Cruz Salmerón Acosta y zonas aledañas exige nuestra máxima atención y responsabilidad», reza en un comunicado conjunto.

En ese sentido, expresaron su «profunda preocupación» por los efectos que esta crisis puede tener en la población.

Los colegios alertaron sobre síntomas como dolor abdominal, náuseas y diarreas. Señalaron sus vínculos con el uso de agua no potabilizada del río Manzanares «y a la falta de un sistema de potabilización adecuado».

«SITUACIÓN DEL AGUA EN SUCRE VULNERA DERECHOS»

La situación del agua, dijeron los gremios, no solo afecta la salud pública, sino que «también vulnera derechos humanos y la dignidad humana».

Los colegios de Sucre demandaron que se brinde información oficial precisa sobre la situación del embalse del Turimiquire, y que «se permita la asesoría de expertos reconocidos, como el Colegio de Ingenieros y organismos internacionales especializados en recursos hídricos, en el marco del Estado de Emergencia Hídrica decretado el 5 de marzo de 2026. Solo de esta manera se podrán implementar soluciones inmediatas y efectivas».

Asimismo, hicieron un llamado a toda la población de las comunidades afectadas. «Es fundamental que adopten medidas básicas y universales para proteger su salud. Se recomienda hervir el agua de forma correcta antes de su consumo o adquirir agua en potabilizadoras y, en la medida de lo posible, optar por agua embotellada».

«Estas acciones son esenciales para prevenir enfermedades y evitar complicaciones mayores en un escenario de crisis sanitaria», subrayaron.

Finalmente, los expertos sentenciaron que la información oficial y la responsabilidad individual son «nuestra mejor defensa». «Hacemos un llamado a la conciencia colectiva para que, en estos momentos difíciles, prioricen la salud y el bienestar común. Solo con acciones responsables y medidas sanitarias efectivas podremos superar esta emergencia», concluye el manifiesto.