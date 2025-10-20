Venezuela

Denunciaron la detención del dirigente Yorbin García en pleno acto por la canonización de José Gregorio Hernández en Trujillo

El partido Vente Venezuela denunció la detención del dirigente social Yorbin García en el estado Trujillo.

Los hechos ocurrieron el sábado, 18 de octubre, cuando García se encontraba en el Santuario Niño Jesús de Isnotú, participando junto a feligreses en los actos por la canonización del doctor José Gregorio Hernández.

El partido acotó que el joven, quien es militante de Un Nuevo Tiempo, fue interceptado por agentes de seguridad en el lugar.

«Amenazaron a las personas que estaban junto a él, les robaron sus celulares y se lo llevaron a la fuerza», informó Vente Venezuela en sus redes.

EXIGEN INFORMACIÓN SOBRE YORBIN GARCÍA

Desde entonces, acotó que se desconoce el paradero de Yorbin García por lo que exigen información al respecto.

«¡Esta situación es alarmante! Con este secuestro, sigue ascendiendo la lista de venezolanos víctimas de desaparición forzada y de los crímenes de lesa humanidad. Exigimos información de dónde está y su libertad inmediata», apuntó la tolda política.

