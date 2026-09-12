SIGUE EL DRAMA: Fuertes lluvias anegaron las carpas de damnificados por los terremotos en La Guaira

A 79 días de los devastadores terremotos que sacudieron al estado La Guaira, las familias damnificadas que permanecen refugiadas en el sector Campo de Golf de Caribe —ubicado detrás de la estación de servicio de Naiguatá— continúan viviendo un drama, luego de que la noche del viernes sus carpas sufrieran severas anegaciones tras las intensas lluvias registradas en la zona.

La problemática afectó directamente a sectores vulnerables como adultos mayores, mujeres, niños y personas con discapacidad, quienes permanecen a la intemperie en condiciones precarias.

De acuerdo con un reporte del diario La Verdad de Vargas, los damnificados denuncian que hasta la fecha no han obtenido respuestas ni soluciones habitacionales por parte de las autoridades competentes para su reubicación en un lugar digno.

«Ya no sabemos qué hacer. Estamos buscando respuestas. Todas las cosas se nos están mojando. Tenemos niños, mujeres embarazadas, no nos dan respuesta y no nos quieren sacar de esta situación», relató un habitante del campamento en un video grabado para exponer la emergencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Verdad de Vargas (@laverdadvargas)

LEA TAMBIÉN: ALCALDE DE CHACAO REVELA CIFRA MILLONARIA QUE SE NECESITA PARA RECUPERAR LAS ESTRUCTURAS AFECTADAS POR LOS TERREMOTOS

A las dificultades generadas por las precipitaciones y el barro se suma un peligro latente para la comunidad. Los refugiados se han visto obligados a organizar rondas de vigilancia nocturna ante la presencia de babas (caimanes de anteojos) que merodean el terreno en busca de alimento.

El material audiovisual evidenció la presencia de un ejemplar de este reptil. «Eso que le alumbra los ojos es la baba… Aparte de esa, hay varias más por fuera», se escucha exclamar a uno de los afectados en el metraje.

Ante esta situación, la comunidad de damnificados hizo un llamado de urgencia a las instituciones del Estado para que atiendan de inmediato la crisis en el campamento y ejecuten la reubicación prioritaria de las familias afectadas.