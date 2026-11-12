Sigue custodia policial en la residencia de Perkins Rocha, esto reveló su abogado tras conversar con el juez

El abogado penalista Omar Mora Tosta, representante legal de Perkins Rocha, denunció que se mantiene el cerco policial «ilegal» para restringir el paso a la vivienda a pesar de que el juez aclaró que no pesa ninguna medida restrictiva al respecto.

Tosta indicó que la situación irregular se generó a partir de este miércoles. «Cotidianamente, ellos tienen visitas de familiares y amigos. El día de ayer una amiga de la señora María Costanza estuvo allí desde temprano, otra amiga que venía a las 11 de la mañana llegó al domicilio y se consiguió con un cordón policial prohibiendo la entrada y le dijeron que no podía pasar y estaban prohibidas las visitas a Perkins».

«La señora llamó a María Costanza, ella bajó y le dicen que están prohibidas las visitas y le dicen que era una orden de un tribunal. Yo inmediatamente me dirigí al tribunal y logré entrevistarme con el doctor García, el juez de la causa de Perkins, y me ratificó que no existe, ni ha existido una orden en ese sentido y que él no había acordado ninguna cosa por el estilo», contó en entrevista ofrecida a Shirley Varnagy.

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«Cuando regresé a la residencia de Perkins me topé con esta situación porque mantenían el cordón, conversé con un comisario de apellido Díaz, le expliqué que no existe ninguna orden judicial que prohíba eso. Al final pudimos entrar, pero después de una requisa que hicieron de los documentos de todas las personas que queríamos entrar», indicó.

Aunque finalmente lograron acceder, el abogado indicó que la situación irregular persiste. «Fue muy tensa la situación hasta que ‘por órdenes superiores’ finalmente accedieron a que ingresáramos a la residencia de Perkins y esta restricción al parecer se va a mantener. Se mantienen las personas abajo, esperemos que hayan recapacitado porque esta es una situación completamente ilegal, arbitraria, quien haya dado esa orden es abuso de poder porque no está contemplado en las medidas que impuso el tribunal».

«Ellos están ahí no para que nadie no entre, sino para que él no salga», acotó.

Para este jueves los uniformados amanecieron custodiando el acceso al edificio, según pudo constatar el partido Vente Venezuela.