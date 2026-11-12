¿Quién se queda a cargo en ausencia de Delcy Rodríguez? La situación ante la falta de un vicepresidente

Desde los hechos ocurridos el 3 de enero en el que militares de Estados Unidos se llevaron detenido a Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en su rol de vicepresidenta, asumió las riendas del poder en el país.

Sin embargo, luego de transcurrir 313 días, Rodríguez no ha nombrado un vicepresidente en el país, aunque ha realizado muchos cambios en el gabinete ministerial. Además, la situación marca otro precedente cuando la actual presidenta encargada debe realizar un viaje al exterior, como en esta ocasión que acudió a Turquía para la cumbre climática COP31, y se desconoce quién queda a cargo del país.

Ante esta situación, Alí Daniels, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello y director de Acceso a la Justicia, conversó con Caraota Digital.

«Esa es una de las múltiples anomalías que tiene el país. Venezuela actualmente está fuera de Constitución, quien ejerce el poder en Venezuela no tiene ningún amparo constitucional para ejercer ese mandato. Ya han pasado varios meses y este tema sobre la ausencia absoluta del presidente de la República nadie habla en los círculos de poder», acotó.

Destacó que a pesar de la sentencia de la Sala Constitucional que decía que Delcy Rodríguez «asumía la presidencia en cuanto a las atribuciones, entonces podría nombrar a un vicepresidente del país, pero no lo ha hecho».

«Entonces cuando esta persona sale de viaje no puede nombrar a nadie porque, de acuerdo a la Constitución, cuando el presidente sale de viaje debe nombrar al vicepresidente como encargado del país, pero esto no ha ocurrido y no entendemos las razones por las cuales no lo ha hecho», dijo.

EL CARGO DE VICEPRESIDENTE

Al respecto, la Constitución contempla que el vicepresidente ejecutivo es el funcionario obligado a cubrir las ausencias temporales del Presidente.

«Por lo tanto, al no haberse nombrado un nuevo vicepresidente ejecutivo tras la asunción de Delcy Rodríguez, sigue sin existir un sustituto dentro del Poder Ejecutivo durante sus viajes internacionales. Este vacío institucional se profundiza debido a que la sentencia del TSJ del 3 de enero no especificó la naturaleza de la ausencia de Maduro, y con el paso de los meses la AN continúa sin emitir un pronunciamiento definitivo al respecto», señaló Acceso a la Justicia en sus redes.

#AlertaLegal La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajó a Estados Unidos para realizar una visita oficial. Esta nueva ausencia plantea una pregunta lógica y recurrente: ¿quién gobierna en el país cuando ella no está si el cargo de Vicepresidente Ejecutivo sigue vacante? Al respecto, la Constitución contempla que el Vicepresidente Ejecutivo es el funcionario obligado a cubrir las ausencias temporales del Presidente. Sin embargo, ¿quién suple al Vicepresidente cuando el titular de ese despacho ya se encuentra reemplazando al Presidente? El artículo 234 constitucional indica expresamente que, ante las faltas temporales del Presidente, debe asumir el Vicepresidente Ejecutivo. Pero, tras la detención de Maduro el pasado #3Ene, y habiendo asumido Delcy Rodríguez la Presidencia de la República, el cargo de la Vicepresidencia quedó en el limbo, pues hasta la fecha la primera mandataria encargada no ha designado a nadie para ejercer dicha función. Hay que recordar al respecto que la Sala Constitucional del #TSJ emitió el #3Ene una sentencia en la que ordenó que la entonces vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumiera y ejerciera en condición de “encargada” todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de Presidente de la República, a fin de “asegurar la continuidad administrativa y la defensa integral de la Nación”. Por lo tanto, al no haberse nombrado un nuevo Vicepresidente Ejecutivo tras la asunción de Delcy Rodríguez, sigue sin existir un sustituto dentro del Poder Ejecutivo durante sus viajes internacionales. Este vacío institucional se profundiza debido a que la sentencia del TSJ del #3Ene no especificó la naturaleza de la ausencia de Maduro, y con el paso de los meses la AN continúa sin emitir un pronunciamiento definitivo al respecto. La decisión entre considerar la falta como temporal o absoluta no solo determina el curso inmediato del Poder Ejecutivo, sino que también define si se respeta la Constitución o si se consolida una práctica al margen de ella. En este contexto, el rol de la AN resulta determinante. No se trata de una facultad discrecional, sino de una responsabilidad constitucional: definir la naturaleza de la ausencia presidencial. Mientras esto no ocurra, permanecerá abierta la interrogante: ¿quién está al mando del Poder Ejecutivo durante estos viajes? #JusticiaVe — Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) September 21, 2026

De igual forma, se indicó que la decisión entre considerar la falta como temporal o absoluta no solo determina el curso inmediato del Poder Ejecutivo, «sino que también define si se respeta la Constitución o si se consolida una práctica al margen de ella».

«En este contexto, el rol de la AN resulta determinante. No se trata de una facultad discrecional, sino de una responsabilidad constitucional: definir la naturaleza de la ausencia presidencial. Mientras esto no ocurra, permanecerá abierta la interrogante: ¿quién está al mando del Poder Ejecutivo durante estos viajes?», sentenció el organismo.