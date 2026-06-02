Diagnostican «derrame pleural» al preso político José Breijo, «sigue con asistencia respiratoria mecánica»

El preso político José Breijo sigue hospitalizado en Clínicas Caracas luego que el equipo médico le diagnosticara un derrame pleural.

El periodista y coordinador del Frente Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, reveló a Caraota Digital detalles del estado de salud.

«Luego de pasar por una odisea, el señor José Breijo actualmente se encuentra estable, sufre de derrame pleural. Es decir una afectación muy fuerte con el tema respiratorio y los pulmones. Debe seguir hospitalizado, y sigue con asistencia respiratoria mecánica», indicó.

En ese sentido, sostuvo que todo se debe a «los tratos crueles e inhumanos sufridos en la cárcel de Tocuyito, donde injustamente le tocó pasar dos años acusado de terrorismo».

«Luego de una presión ciudadana se logró la autorización del tribunal para que fuera trasladado primero al Pérez Carreño, pero ante el problema de los hospitales, decidieron que fuera a Clínicas Caracas», expresó.

LA VISITA DEL CÓNSUL DE URUGUAY

De igual forma, aseguró que mantienen contacto con el consulado de Uruguay en el país ya que José Breijo también tiene la nacionalidad uruguaya.

«El cónsul ha estado presente y todos los días le ha hecho la visita consular al señor José. Hemos mantenido comunicación y el consulado le ha brindado la protección como ciudadano uruguayo-venezolano», dijo.

Sin embargo, resaltó que Breijo sigue con la medida de casa por cárcel y exigió a las autoridades que le otorguen la libertad plena. «El tribunal segundo de terrorismo debe girar la instrucción porque él no cometió ningún delito», afirmó.

LA INVASIÓN AL APARTAMENTO DE JOSÉ BREIJO

Rojas recordó que uno de los funcionarios que participó en la detención de José Breijo le quitó su apartamento.

«Funcionarios en camionetas de alta gama llegaron a medianoche y le restituyeron el derecho a la propiedad, es decir, lo metieron. Pero uno de los invasores estaba en la camioneta. Todas las cosas del señor José fueron sacadas. El lugar quedó totalmente vacío y desvalijado por el invasor», comentó.

Asimismo, exigió que el funcionario del GOES sea investigado. «El Cicpc al parecer inició una investigación, pero no tenemos conocimiento que la Fiscalía haya designado a un fiscal. Estamos en un proceso de investigación, pero esto es un delito de lesa humanidad», apuntó.

A juicio de Carlos Julio Rojas, este el reflejo de centenares de abuelos que «le han violentado su propiedad a manos de funcionarios policiales, diputados, concejales, alcaldes, hasta un jefe de gobierno, todos conectados con el Psuv».

«Es un tema muy grave que denunciamos responsablemente con investigaciones serias que se han entregado a organismos multilaterales», agregó.