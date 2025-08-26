«Si enciendes tu moto, no apagues tu vida»: La nueva campaña del fiscal Saab

El fiscal general, Tarek William Saab, presentó este martes la campaña «Si enciendes tu moto, no apagues tu vida», con el objetivo de disminuir los accidentes de tránsito y concientizar a los conductores.

Saab ofreció esta tarde una rueda de prensa, en el marco de la tercera fase del Plan Conduce. Durante la alocución, afirmó que gracias a la «mancomunidad» entre distintas instituciones, redujeron los fallecidos en accidentes de tránsito.

«Se ha logrado erradicar en más de un 90 % las víctimas mortales por homicidios calificados en Venezuela; es algo inédito; eso se expresa por el esfuerzo por mantener un clima de paz en el país», expuso Saab, quien exhortó a usar «cascos semi integrales».

#26Ago | Tarek William Saab afirmó que gracias a las medidas de seguridad que se han tomado se ha logrado «erradicar en más de un 90% las víctimas mortales por homicidios calificados en Venezuela». Vídeo: VTV pic.twitter.com/Po8nIZZgJs — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 26, 2025



El fiscal aseguró que la «consigna está muy clara» para proteger a los motorizados. En tal sentido, tienen planificadas «tomas en paradas viales en zonas sensibles», además de videos de concientización en las salas de cine.

«¿Cómo puede ser posible que en una avenida, una carretera o una calle, sujetos se ponen a hacer maniobras indebidas? Es una acción suicida», dijo Saab. «Muchas de las personas que quedan vivas quedan lisiadas de por vida», añadió.

#26Ago | Ofreció detalles sobre la fase número tres del plan de prevención vial, con especial énfasis a los motorizados, bajo la consigna «Si enciendes tu moto, no apagues tu vida». En ese sentido, destacó que se cuenta con un despliegue de funcionarios para el impulso de la… pic.twitter.com/E3r8z6Yidn — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 26, 2025

SAAB DESTACA LAS «CHARLAS»

De acuerdo a Saab, el Plan Conduce logró disminuir la indisciplina de los conductores de carros, gandolas, camiones y motocicletas. Esto se logró gracias al despliegue de funcionarios y charlas de concientización.

«Han tenido una gran aceptación las charlas preventivas, los videos en las pasarelas, las propagandas, las paradas preventivas, así como la entrega de material educativo y el apoyo de los medios de comunicación», acotó Saab.

#26Ago | Saab puntualizó la importancia de usar un casco semiintegral para el resguardo de los motorizados y la persona acompañante. Por otra parte, destacó «que debe acabar» la ejecución de maniobras en las motos, que en ocasiones se hacen por parte de jóvenes y con niños a… pic.twitter.com/ZacBIEI9EY — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 26, 2025



El fiscal concluyó que estos resultados se alcanzaron gracias a las actividades del sistema de justicia y la «acción penal» del Ministerio Público. Ahora buscarán reducir las víctimas en accidentes en los que estén involucradas motocicletas.