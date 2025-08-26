Venezuela

«Si enciendes tu moto, no apagues tu vida»: La nueva campaña del fiscal Saab

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura

El fiscal general, Tarek William Saab, presentó este martes la campaña «Si enciendes tu moto, no apagues tu vida», con el objetivo de disminuir los accidentes de tránsito y concientizar a los conductores.

Tabla de Contenido

Saab ofreció esta tarde una rueda de prensa, en el marco de la tercera fase del Plan Conduce. Durante la alocución, afirmó que gracias a la «mancomunidad» entre distintas instituciones, redujeron los fallecidos en accidentes de tránsito.

Leer Más

Foro Penal dio a conocer la identidad de 35 personas excarceladas desde este 18Jul
Foro Penal dio a conocer la identidad de 48 personas excarceladas desde este 18Jul
«Aquí solo hay dos candidatos, lo demás es cuento»: El dardo de Henry Ramos A. sobre las elecciones del 28J
¿Capriles, Henri Falcón y Tomás Guanipa a la AN? Filtraron lista de candidatos de la oposición para las elecciones del 25May

«Se ha logrado erradicar en más de un 90 % las víctimas mortales por homicidios calificados en Venezuela; es algo inédito; eso se expresa por el esfuerzo por mantener un clima de paz en el país», expuso Saab, quien exhortó a usar «cascos semi integrales».


El fiscal aseguró que la «consigna está muy clara» para proteger a los motorizados. En tal sentido, tienen planificadas «tomas en paradas viales en zonas sensibles», además de videos de concientización en las salas de cine.

«¿Cómo puede ser posible que en una avenida, una carretera o una calle, sujetos se ponen a hacer maniobras indebidas? Es una acción suicida», dijo Saab. «Muchas de las personas que quedan vivas quedan lisiadas de por vida», añadió.

SAAB DESTACA LAS «CHARLAS»

De acuerdo a Saab, el Plan Conduce logró disminuir la indisciplina de los conductores de carros, gandolas, camiones y motocicletas. Esto se logró gracias al despliegue de funcionarios y charlas de concientización.

«Han tenido una gran aceptación las charlas preventivas, los videos en las pasarelas, las propagandas, las paradas preventivas, así como la entrega de material educativo y el apoyo de los medios de comunicación», acotó Saab.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 285 ACCIDENTES DE TRÁNSITO SE REGISTRARON DURANTE JULIO EN EL PAÍS: 119 PERSONAS MURIERON


El fiscal concluyó que estos resultados se alcanzaron gracias a las actividades del sistema de justicia y la «acción penal» del Ministerio Público. Ahora buscarán reducir las víctimas en accidentes en los que estén involucradas motocicletas.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

«Gusano barrenador» desata alerta en EEUU al confirmarse primer caso humano, se alimenta de ‘tejido vivo’
EEUU
Bebé
Horror en Colombia: Hallaron muerto a recién nacido en una zona boscosa y su madre es la principal sospechosa
Mundo
Una historia que comenzó con esperanza terminó en tragedia en Charlotte, en Carolina del Norte (EEUU), donde Iryna Zarutska, una joven ucraniana de 23 años que había escapado del conflicto bélico en su país, fue brutalmente asesinada a puñaladas en una estación de tren ligero.  
Sobrevivió a la guerra en Ucrania pero terminó brutalmente asesinada en una estación de tren de EEUU
EEUU