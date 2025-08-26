Venezuela

285 accidentes de tránsito se registraron durante julio en el país: 119 personas murieron

El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) informó que al menos 285 accidentes de tránsito se registraron en el país durante el mes de julio, en el que murieron 119 personas, específicamente 91 hombres y 23 mujeres.

De esa cifra de fallecidos, 64 eran motorizados. Esto representó el 54 % de los casos recabados por el OSV.

«El motorizado – como actor vial-, encabeza nuevamente el primer lugar en la categoría de fallecidos, siendo un dato constante en toda la estadística presentada en lo que va de año», acotó el organismo.

El segundo lugar de los fallecidos por accidentes de tránsito durante el mes de julio fue ocupado por los conductores de vehículos con 23 casos; representando el 19% de la estadística.

En tercer lugar los peatones con 14 casos en total, personas víctimas de atropello y/o arrollamiento, representando el 12% de la data. Seguidos de los tripulantes del vehículo tipo moto (conocido coloquialmente como parrillero), 8 víctimas (7%). Ocupantes de vehículos: 5 hechos (4%); ciclistas: 3 hechos (3%) y un solo pasajero de autobús (1%).

Por otra parte, acotó que otras 393 personas sufrieron alguna lesión en estos hechos: 209 hombres (71,8%) y 82 mujeres (28,2%).

«La tasa de lesionados fue de 137,9% por cada 100 accidentes de tránsito, por lo que hubo más de una persona lesionada en cada siniestro vial», agregó el OSV.

Además, se detalló también que el mayor rango de personas lesionadas en accidentes de tránsito lo ocuparon jóvenes entre los 20 y 24 años. También menores de edad entre cero y hasta los 17 años.

ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL PAÍS 

El Observatorio de Seguridad Vial acotó que durante el mes de julio se totalizó al menos 119 accidentes de tránsito en la categoría de colisiones y/o choques simples (42,20%). 55 derrapes de motocicletas (19,50%). 43 atropellos y/o arrollamientos (15,25%). Otras formas 27 (9,57%); 23 casos de choques con objetos fijos (8,16%) y 15 vuelcos de vehículos (5,32%).

Además, apuntó que se determinó que nuevamente el factor humano influyó en la mayoría de los hechos recopilados durante el mes.

Siniestros que ocurrieron a causa de la impericia por parte del conductor (motorista, transportista, vehículo particular, carga liviana y/o pesada, el OSV totalizó 93 reportes (35,77%). A lo anterior le sumamos casos que se derivaron por el exceso de velocidad: 88 hechos (33,85%). Y por ingesta de alcohol 9 casos y por maniobras imprudentes (motopiruetas) 4 casos. (3,46%).

 

