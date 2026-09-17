Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria alertó sobre otro ingreso ilegal de producto farmacéutico

El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (Sacs) alertó sobre otro ingreso ilegal a Venezuela de unidades falsificadas de un «producto farmacéutico».

Por medio de su cuenta de la red social Instagram, precisaron que se trata del medicamento oncológico Perjeta (Pertuzumab) 420 mg/14 mL, un producto utilizado en tratamientos contra el cáncer, tras confirmar que el lote detectado no corresponde a ningún registro de fabricación oficial.

El organismo, en trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Higiene «Rafael Rangel», precisó que el lote falsificado es el H2544E03, con fecha de vencimiento en diciembre de 2027 y de fabricación en diciembre de 2024, bajo el permiso sanitario P.B. 1.331/25.

La empresa titular, Productos Roche, S.A., y su casa matriz F. Hoffmann-La Roche Ltd., confirmaron que las unidades ingresaron al país de manera ilegal y sin ningún control sanitario.

Según el Sacs, al no conocerse el origen, la composición ni las condiciones de esterilidad del producto falsificado, su administración representa un grave riesgo para la salud de los pacientes que lo reciban.

RECOMENDACIONES

Las autoridades sanitarias recomendaron a la población y establecimientos de salud no adquirir ni administrar en ninguna circunstancia unidades del lote H2544E03.

Recordaron además que en Venezuela el producto genuino solo puede obtenerse a través de las farmacias del Banco de Drogas Antineoplásicas (Badán), único establecimiento autorizado para su importación, almacenamiento y comercialización.

Por tanto, se señaló que clínicas, hospitales y farmacias deben abastecerse exclusivamente mediante proveedores autorizados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Asimismo, se informó que el Sacs habilitó un canal de denuncias para quienes detecten la venta informal o distribución ilícita de este lote falsificado, con el fin de frenar su circulación y proteger a los pacientes que dependen del producto.