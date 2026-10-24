Sentencian a 20 años de prisión a implicado en la muerte de Walter Jaimes y así reaccionó la familia del periodista

El Tribunal Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal de estado Mérida condenó a 20 años de prisión a Adalbis Ramón Sther Chourio por su responsabilidad en el asesinato del periodista y locutor Walter Jaimes.

La información la difundió en sus redes sociales el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), este viernes 23 de octubre.

El gremio indicó que el Ministerio Público acusó a Sther Chourio por los delitos de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivo fútil. A ello se sumó hurto agravado de vehículo automotor, hurto calificado y agavillamiento.

Además, puntualizó que el acusado “se acogió al procedimiento por admisión de los hechos”. Por ello, “el tribunal dictó sentencia condenatoria en la primera audiencia de juicio”.

Sin embargo, a pesar de la condena, los abogados de la familia de Walter Jaimes anunciaron que presentarán un recurso de apelación. La finalidad de este recurso es solicitar la revisión del cálculo de la pena.

“Los abogados sostienen que, por los delitos atribuidos y su gravedad, corresponde una condena superior”, puntualizó el SNTP.

Mientras tanto, el proceso judicial continuará contra Roberto Antonio Hernández Vivas, quien también está señalado en el caso. A diferencia de Sther Chourio, Hernández Vivas no admitió los hechos, por lo que deberá enfrentar el juicio.

LOS HECHOS

Como se recordará, el 28 de febrero de este año, Jaimes, de 49 años y oriundo del municipio Tovar, fue reportado como desaparecido. El 1 de marzo, localizaron su cuerpo en el sector Puente Viejo, en la carretera La Variante, municipio Sucre de la misma entidad.

Walter Jaimes fue encontrado sin identificación y su cuerpo presentaba lesiones y signos de violencia que, en principio, dificultaron su reconocimiento inmediato.

Debido al ensañamiento y las condiciones del hallazgo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) inicialmente lo sepultó de forma anónima en una fosa común en Lagunillas. Pero, su identidad fue confirmada oficialmente el 3 de marzo por el SNTP.

Posteriormente, el sindicato exigió una investigación exhaustiva para esclarecer el caso y sancionar a los responsables.

Y, finalmente, el 10 de marzo, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció la captura de los responsables del crimen.