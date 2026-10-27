Seniat lanzará aplicación gratuita para la facturación electrónica, lo que debes saber

El Superintendente del Seniat, Román Maniglia, anunció que lanzarán una aplicación gratuita para facilitar la facturación electrónica.

«Viene una herramienta que va a dar el Seniat para la facilidad de todos los contribuyentes, que es la herramienta de facturación electrónica que va a estar para este año. Va a ser gratuita para todos los que quieran utilizar que va a ser muy fácil. Yo la vi, la probé y de verdad que es muy fácil y muy entendible». comentó.

«Hay que entender también lo de la facturación electrónica y también vas a tener la facilidad en tus manos; la facilidad de ver tu factura en tiempo real, cómo lo haces, cómo no lo hace. Puedes facturar offline si tiene algún inconveniente en su momento en el negocio, que después se vuelve a actualizar», añadió.

En este sentido, añadió que «es un proceso que viene a través de la tecnología y a través de la innovación que llamamos moda Seniat».

«El que quiera utilizar esa metodología va a ser a través de la aplicación que va a lanzar el Seniat de aquí a diciembre, Dios mediante, estaremos ya lanzando con todas esas novedades. Aparte de eso vas a tener muchas otras facilidades, el RIF en línea, tu declaración de impuestos. Vamos a tener muchas novedades a través de esa aplicación», dijo.

«Eso lo puede usar el emprendedor pequeño, mediano y grande. La idea es hacerle más fácil la vida al venezolano», continuó.

#EnVideo📹| Superintendente nacional del #SENIAT Román Maniglia aseguró que la recaudación ha venido en crecimiento, registrando un aumento del 7% en julio, 24% en el segundo mes evaluado y 37% en septiembre, con expectativas de continuar el crecimiento en materia de recaudos. https://t.co/fFroMmOaf3 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) October 26, 2026

Para finalizar, Román Maniglia aseguró que la recaudación ha venido en crecimiento, registrando un aumento del 7 % en julio, 24 % en agosto y 37 % en septiembre, con expectativas de continuar el crecimiento en materia de recaudos.