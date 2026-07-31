Seniat dejará de exigir a los comercios la «exhibición en un lugar visible» del RIF y otros documentos

El superintendente nacional aduanero y tributario, Román Maniglia, instruyó a los funcionarios del Seniat no solicitar a los contribuyentes la «exhibición en un lugar visible» del RIF, así como cualquier otro documento que ya esté en la base de datos del propio organismo.

Maniglia señaló que esto tiene como objetivo garantizar respuestas breves, eficientes y efectivas a la ciudadanía, incorporando tecnologías electrónicas, informáticas y telemáticas que eliminen la duplicidad de requisitos y simplifiquen cada gestión.

«Se les informa, que temporalmente todos los servidores públicos de esta Superintendencia deberán abstenerse de revisar, comprobar o inspeccionar el deber formal de los contribuyentes de ‘exhibir en un lugar visible del establecimiento’, la copia de los comprobantes de inscripción del Registro de Información Fiscal (RIF), de la declaración de rentas del año inmediatamente anterior al ejercicio en curso y cualquier otro documento exigido por esta Administración, por las normas y demás leyes de naturaleza tributaria, todo ello en el marco de los procedimientos de verificación y fiscalización que se ejecuten; en el entendido que esta Superintendencia posee la información solicitada», señaló el comunicado.

Estamos dando los primeros pasos. Instruí al equipo de la intendencia de tributos, que ningún funcionario público nuestro debe solicitar la “exhibición en un lugar visible” del RIF, así como cualquier otro documento que ya esté en la base de datos del @seniat_oficial. pic.twitter.com/a30JEL9iK2 — Román Maniglia (@romanmanigliave) July 31, 2026

Asimismo, adelantó que vendrán nuevos cambios al respecto.

«Posteriormente se darán a conocer las formas, directrices y mecanismos electrónicos o telemáticos mediante los cuales la administración tributaria verificará la información requerida, tanto por las Leyes como por esta Superintendencia, a través de la implementación de canales digitales que nos permitan comprobar el cumplimiento formal de manera rápida, facilitando la autogestión de los contribuyentes y garantizando un control fiscal transparente, moderno y adaptado a las nuevas tecnologías», apuntó.