Seniat con representantes de centros comerciales: Impulsarán un plan para «nueva cultura tributaria»

El superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Román Maniglia, sostuvo este jueves una reunión con representantes de centros comerciales para abordar temas tributarios y de formalización.

Maniglia informó en sus redes sociales sobre un encuentro con la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo). «Seguimos avanzando en la integración de todos los actores clave del ecosistema tributario», dijo.

En un principio, Maniglia presentó la «visión» MODA Seniat, que busca promover la modernización, digitalización y automatización. Así pues, espera alcanzar una «sinergia que permitirá impulsar la formalización y profesionalización de la actividad comercial».

«Intercambiamos experiencias y sobre todo nos pusimos en la misma página con relación al trabajo conjunto que llevaremos a cabo para incentivar la recaudación, en el contexto de la interconexión que tiene el Seniat con distintos entes», apuntó Maniglia.

PROPUESTAS AL SENIAT

El funcionario aseguró que desde el Seniat quieren «acompañar la gestión de los contribuyentes que hacen vida en estos espacios de esparcimiento, encuentro y disfrute de los venezolanos».

Por otra parte, Cavececo habría elevado «propuestas para optimizar y hacer más eficiente la gestión pública en materia tributaria». También pidieron «valorar los estímulos» que pueden «ampliar la base de contribuyentes» y «minimizar los espacios de evasión».

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Seguimos avanzando en la integración de todos los actores clave del ecosistema tributario, en línea con lo señalado por nuestra presidenta @delcyrodriguezv, rumbo a la construcción de la nueva cultura tributaria. En esta ocasión, estuvimos con los representantes de los centros comerciales, agrupados en la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, @CAVECECO, con quienes compartimos la visión de la MODA Seniat para una sinergia que permitirá impulsar la formalización y profesionalización de la actividad comercial. Intercambiamos experiencias y sobre todo nos pusimos en la misma página en relación al trabajo conjunto que llevaremos a cabo para incentivar la recaudación, en el contexto de la interconexión que tiene el @seniat_oficial con distintos entes públicos y privados, que permitirá acompañar la gestión de los contribuyentes que hacen vida en estos espacios de esparcimiento, encuentro y disfrute de los venezolanos. Escuchamos también sus propuestas para optimizar y hacer más eficiente la gestión pública en materia tributaria y valorar los estímulos que podrán ayudar a ampliar la base de contribuyentes y minimizar los espacios de incongruencias o evasión. En la nueva MODA Seniat, los centros comerciales son un sector clave que estamos seguros servirá de ejemplo para la construcción de esta nueva cultura tributaria que redundará finalmente en el crecimiento de la actividad económica y comercial, en un entorno de competitividad real y cumplimiento responsable. — Román Maniglia (@romanmanigliave) October 15, 2026



Maniglia aseguró que en la nueva política del Seniat «los centros comerciales son un sector clave». «Servirá de ejemplo para la construcción de esta nueva cultura tributaria», apuntó. El objetivo del ente es una «competitividad real y cumplimiento responsable».