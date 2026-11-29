Víctor Ferrer, presidente de Art Latam, la empresa que representa comercialmente a RCN, anunció que el canal colombiano regresó oficialmente a las cableoperadoras de Venezuela tras nueve años de su salida, y adelantó que se espera que próximamente NTN24, medio al que adelantó la noticia, corra con la misma suerte.

En la charla, Ferrer precisó que los usuarios ya sintonizan RCN Novelas, «que ya está al aire en casi todos los cableoperadores en Venezuela». «Próximamente RCN Nuestra Tele y la vuelta de NTN24, que sin duda es un notición», dijo.

Asimismo, detalló que el retorno inició hace tres meses y que compañías como Inter, SimpleTV, Netuno, Movistar, PowerLink y Cantv ya ofrecen la señal del medio colombiano.

Además, proyectó el ingreso de RCN Nuestra Tele durante el primer trimestre de 2027. «Esperamos que también NTN24, pero en el peor de los escenarios en el segundo trimestre», señaló, tras expresar su deseo de que ocurra pronto para que el público venezolano pueda «sentir a Colombia más cerca».

SALIDA DE RCN DE LA SEÑAL DE VENEZUELA

Cabe recordar que Conatel ordenó apagar la señal internacional de RCN el 24 de agosto de 2017. Inicialmente, la sacó de varios sistemas de cable y después de DirecTV, como reportó Noticias RCN en aquel momento. La empresa denunció la medida como un «patrón de censura sistemática», apenas veinticuatro horas después de que el ente regulador suspendiera también a Caracol Televisión.

Con respecto a NTN24, dicho canal ya acumula más de diez años fuera de los servicios de cable del país. Las autoridades sacaron su señal el 12 de febrero de 2014 mientras cubría las manifestaciones antigubernamentales de aquel entonces, acción que la televisora tachó de ser un «acto de censura» al cumplirse una década de su salida.

Cabe mencionar que la restitución de las concesiones ha sido uno de los puntos que se han acordado durante las negociaciones entre la AN de 2015 y el Gobierno venezolano.