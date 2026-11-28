El diputado Luis Florido hizo una invitación este sábado a «no tener miedo» e impugnar las candidaturas de aspirantes a conformar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el caso de que existan pruebas contra algún postulado que no cuente con los requisitos o haya sido partícipe de un hecho irregular en el pasado.

En una publicación en su cuenta de X, Florido indicó que es un proceso «sencillo» y que impugnar no debe ser un hecho que genere temor en la población.

«Solo requiere una carta con argumentos claros, sustentos sólidos y pruebas fehacientes. Eso es todo lo que hace falta para que la contraloría ciudadana cobre vida y se convierta en una herramienta real de control», indicó.

Asimismo, precisó que depende de cada ciudadano asumir «el compromiso». «Ustedes son los protagonistas de la nueva historia de Venezuela. Participen», reiteró el parlamentario.

Recordó que el proceso de impugnaciones se mantendrá abierto hasta el sábado 5 de diciembre. Posteriormente a la impugnación, darán a conocer a los candidatos del TSJ impugnados y estos deberán presentar argumentos para refutar las acusaciones.

No tengan miedo de impugnar. Es un proceso sencillo. Solo requiere una carta con argumentos claros, sustentos sólidos y pruebas fehacientes. Eso es todo lo que hace falta para que la Contraloría Ciudadana cobre vida y se convierta en una herramienta real de control. Depende de… pic.twitter.com/BQUsuV7hX2 — Luis Florido (@LuisFlorido) November 28, 2026

DESCARTADO EL 20 % DE LOS POSTULADOS INICIALES

A mediados de semana, el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional informó que el 20 % de los aspirantes a integrar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quedó fuera del proceso de selección, por incumplir los requisitos establecidos en la ley.

Durante un balance sobre el avance del proceso, el diputado Giuseppe Alessandrello (PSUV-La Guaira) precisó que el 80 % de los candidatos incluidos en el listado publicado el pasado viernes 20 de noviembre superó satisfactoriamente la revisión de sus credenciales.

Esta evaluación forma parte de las etapas previas a la designación de los nuevos magistrados del máximo tribunal venezolano, que se espera esté definida para antes de que acabe el año.