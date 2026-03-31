Venezuela

Semana Santa 2026: La importante cantidad de vuelos que esperan en la isla de Margarita

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
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Foto: Cortesía

El presidente de la Cámara de Turismo de Nueva Esparta, Antonio de Abreu, afirmó que la isla Margarita mantiene altas expectativas para esta Semana Santa, periodo en el que esperan, al menos, 140 vuelos nacionales.

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De Abreu sostuvo una entrevista en el programa Sin Duda de Unión Radio. Al ser consultado sobre el asueto en Margarita, aseguró que desde la semana pasada llegan turistas a la Perla del Caribe.

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«Vamos a recibir, en cuanto a la parte aérea un aproximado de 140 vuelos desde el 25 de marzo hasta el 2 de abril. Ya a partir del 3 son las personas que empiezan a regresarse», dijo el gremialista.

Margarita es uno de los principales destinos turísticos de Venezuela. Foto: Archivo

Igualmente, De Abreu confirmó que están trabajando para restablecer algunos vuelos directos internacionales hacia Margarita. Por ejemplo, mencionó a países como Colombia, España y Panamá.

ASUETO EN MARGARITA

De Abreu subrayó que los venezolanos representan cerca del 90% de los turistas que visitarán Margarita en Semana Santa. Según los datos de la Cámara de Turismo, lo mismo ocurre en Carnaval y Navidad.

De igual forma, señaló que Margarita cuenta con una amplia oferta de actividades para Semana Santa. «Hay para diferentes gustos y alternativas para pasarla bien, igual hay distintos restaurantes con sus distintos shows», expuso.

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Respecto a la seguridad, De Abreu afirmó que «están en un punto muy alto» gracias al despliegue de unos 4.000 funcionarios en esta Semana Santa. Mientras tanto, los servicios de agua y electricidad están en «óptimas condiciones».

«Margarita está preparada», apuntó De Abreu, tras ser consultado sobre la reactivación de operaciones con Estados Unidos y Europa. Así pues, esperan inversión y reparaciones en hoteles y servicios logísticos de la isla.

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