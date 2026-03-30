Venezuela

Gobierno activa una página web para hacer denuncias ambientales en medio del asueto de Semana Santa

Por Caraota Digital
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Gustavo Ocando

(EFE).- El Ministro de Ecosocialismo (Ambiente) de Venezuela, Freddy Ñáñez, anunció este lunes la activación de una página web para que los ciudadanos puedan hacer denuncias ambientales a través de un «detallado cuestionario».

A través de una nota de prensa, la cartera de Estado indicó que esta página web (0800ambiente.com) se sumará a la línea telefónica gratuita ya existente para que los ciudadanos puedan reportar incidencias de manera ágil y sencilla.

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Además, señaló que las denuncias, que serán confidenciales, pueden ser sobre cualquier tipo de ilícito o acción que pueda afectar el ambiente y contravenir normativas que rigen la materia.

De acuerdo a la página web, que ya se encuentra disponible, se pueden reportar incidencias sobre aguas residuales, aprovechamiento ilegal del agua, contaminación con agroquímicos, contaminación, funcionamiento deficiente de plantas de tratamiento.

Igualmente, se puede denunciar sobre columnas de humo, emisión de partículas, olores extraños, sustancias agotadoras de la capa de ozono, incendios forestales, transporte de madera ilegal, rescate de fauna silvestre, extracción de musgos, contaminación del suelo, movimiento de tierra no autorizado, así como acumulación de desechos o residuos en sitios públicos o privados.

El Ministerio de Ecosocialismo sostuvo que estos reportes permiten tener un panorama más completo sobre las afectaciones ambientales que ocurren en Venezuela, «lo que facilita la planificación de acciones de control y fiscalización».

En febrero pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la activación de una aplicación para registrar a aquellos turistas que quieran visitar el protegido parque nacional Morrocoy, en el noroeste del país, para este festivo de Semana Santa, tras denuncias de presuntos delitos ambientales durante el asueto de Carnaval.

EFE

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