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Semana Santa 2026: Estos son los destinos más solicitados, según operadores turísticos

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
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Harley Herrera, vicepresidente de la Asociación Venezolana de Mayoristas y Empresas de Representaciones Turísticas (Avemarep), brindó este lunes detalles sobre los destinos más solicitados para la Semana Santa.

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Herrera sostuvo una entrevista en Fedecámaras Radio, en donde habló sobre el mercado turístico. A pocos días de Semana Santa, uno de los principales asuetos del año, reconoció que hay altas expectativas desde el sector.

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«Las expectativas que tenemos relacionadas con el próximo periodo de Semana Santa son bastante buenas. Hemos tenido bastante demanda del sector nacional. Obviamente, los destinos más solicitados siempre van a ser Margarita, Los Roques y Canaima», dijo Herrera.

La gremialista reconoció que el inicio de 2026 fue «atípico» para el sector, pero ha mejorado con el paso de las semanas. Para este periodo vacacional y turístico, Herrera confirmó se ha dado una alta demanda.

Las mejoras en las conexiones aéreas son un factor fundamental para el incremento de la demanda, según Herrera. No se trata solamente del turismo nacional, sino también para extranjeros que ven como una buena opción visitar Venezuela.

HERRERA HABLA DE DIVERSIFICACIÓN

Igualmente, la gremialista afirmó que el sector busca la diversificación en este 2026. En tal sentido, Herrera citó el «turismo plateado», enfocado en un grupo de personas con un alto poder adquisitivo.

«Venezuela les ofrece este tipo de producto. Tenemos un excelente repertorio de hotelería en Margarita… estamos trabajando con aerolíneas internacionales para ofrecer este producto a través de mayoristas emisivos de países como Colombia y Panamá», dijo.

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Herrera concluyó que, a pesar de las altas expectativas, el sector también busca hacer frente a distintos retos logísticos. Destaca especialmente la necesidad de visados, un tema que estarían abordando con las autoridades nacionales.

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