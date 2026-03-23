Venezuela

Estos son los estados que se verían más afectados por la declinación solar, según Inameh

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
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El presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), Reidy Zambrano, anunció los estados que se verán más afectados por la declinación solar.

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Vale recordar que el 21 de marzo inició este fenómeno por lo que comenzó a incidir de manera perpendicular los rayos solares sobre el territorio nacional.

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«Inició desde el sur del país, específicamente por el punto más austral en el estado Amazonas. Y luego va aumentando su latitud progresivamente hasta los primeros días de mayo cuando se posiciona en la zona de la isla de Aves», dijo.

Sin embargo, sostuvo que los principales estados que se verán más afectados por las altas temperaturas son las entidades llaneras, Zulia, Falcón, así como parte de Sucre, Anzoátegui y Monagas.

INAMEH HACE MONITOREO 

Asimismo, resaltó que ya se percibe un aumento de las temperaturas en el país.

«Estamos en el período seco que inició en diciembre y es hasta el mes de abril. Y al aumentar la temperatura por la declinación solar puede desencadenar incendios forestales», acotó.

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Zambrano indicó que desde el Inameh están realizando un monitoreo constante y diario a dicho fenómeno a través de diferentes mecanismos.

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