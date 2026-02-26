Semana Santa 2026: estos serían los principales destinos de temporadistas, según la Federación de hoteles

El presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela (Fenahoven), Alberto Vieira, manifestó este jueves que el sector espera más usuarios en Semana Santa y reveló los principales destinos del país.

Vieira sostuvo una entrevista en el programa Dos más Dos de Unión Radio. Desde un principio, confirmó que durante Carnaval no hubo un movimiento positivo y esperan que «se comporte mejor» durante Semana Santa.

«En destinos como Morrocoy los hoteles estuvieron prácticamente llenos, por encima del 90%. Sigue siendo el eje costero, La Guaira, Carabobo, Falcón los más visitados», detalló Vieira.

Al igual que en otros asuetos, se espera que las zonas costeras y Margarita, en el estado Nueva Esparta, sean los principales destinos en Semana Santa. También se espera una buena afluencia de temporadistas hacia Mérida.

Igualmente, Vieira afirmó que el sector hotelero espera que los usuarios puedan planificar viajes hacia destinos menos habituales. En tal sentido, buscan «mejorar la ocupación» en las costas como Anzoátegui y el Occidente del país.

VIEIRA HABLA SOBRE CARNAVAL

Respecto al asueto de Carnaval, Vieira reconoció que el movimiento turístico estuvo por debajo de las expectativas. A pesar de ser uno de los principales feriados del año, la ocupación hotelera solo estuvo un poco por encima del 50% a nivel nacional.

Igualmente, Vieira recordó que en febrero se llevaron a cabo importantes eventos como el Maratón CAF y la Feria del Sol en Mérida. Ambas actividades tuvieron un impacto positivo en el sector hotelero.

Vieira aseguró que desde la Fenahoven están dispuestos a tener reuniones y mesas técnicas con los ministerios de Turismo y del Ecosocialismo. El objetivo es promover las «buenas prácticas y buenas conductas» entre los turistas.