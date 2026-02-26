Reuters: Estaciones de servicio se declaran en emergencia, «hay que sincerar el margen» de ganancia

La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Hidrocarburos (Fenegas) declaró el miércoles una emergencia en las estaciones de servicio, alegando que los márgenes de ganancia son insuficientes para cubrir las operaciones.

La agencia de noticias Reuters tuvo acceso a un comunicado enviado por Fenegas al gobierno. Para el gremio, los operadores de las estaciones reciben ganancias mínimas, pero no reciben respuestas de las autoridades.

«Hasta ahora no hemos encontrado el camino hacia soluciones que nos permitan brindar nuestro servicio de manera segura, continua y rentable, y en este preciso momento, nuestros esfuerzos por ser escuchados han sido infructuosos», señala la carta.

Fenegas afirmó que lleva varios años enviando solicitudes, pero no han recibido respuestas. Ante este escenario, insiste en la necesidad de «sincerar el margen por prestación de servicio de las estaciones».

QUEJAS DE FENEGAS

Las autoridades venezolanas aumentaron hace seis años el precio de la gasolina hasta los 50 centavos de dólar. Sin embargo, Fenegas sostiene que el margen de ganancia «se encuentra totalmente desfasado desde el año 2020».

Según el gremio, las estaciones de servicio reciben tan solo un centavo por cada litro vendido. Esto genera que algunas gasolineras solo generan unos cientos de dólares al mes, que no permiten cubrir los gastos operativos.

«Si vendes 50.000 litros al mes, ganarás solo 500 dólares», dijo una fuente cercana a Fenegas. «Esos 500 no alcanzan para pagar salarios, impuestos, nada. Luego Internet, agua, luz, todo, los costos fijos de una estación son como 800 dólares».

Fenegas insiste en la necesidad de negociar el margen de ganancia y alcanzar una «homogeneización del mercado nacional», lo que permitiría unificar «los tipos de combustibles y los precios que el Estado establezca para ellos».