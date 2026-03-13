Venezuela

Semana Santa 2026: Bajada de San Pablo fue confirmada por la Iglesia para esta fecha

La Arquidiócesis de Caracas y la Basílica de Santa Teresa informaron que la bajada del Nazareno de San Pablo se llevará a cabo a mediados de marzo, cuando se reencontrará con los feligreses de la ciudad capital.

Las autoridades eclesiásticas precisaron que el Nazareno desciende de su nicho este domingo, 15 de marzo. Como en otros años, se hará una misa central en la Basílica Santa Teresa a las 10 de la mañana.

Medios especializados indicaron que el Nazareno permanecerá a los pies de la camila de la Basílica de Santa Teresa. Permanecerá en este lugar durante unas dos semanas, cuando se realizará la tradicional procesión y las misas de medianoche.

«¡Devotos y cofrades del Nazareno! Nos preparamos para el reencuentro más esperado, Es momento de renovar nuestra esperanza y vivir uno de los actos de fe más conmovedores de nuestra amada Caracas», indicó la Archidiócesis.

PROMESAS PARA EL NAZARENO

Los fieles se podrán acercar a la capilla con orquídeas y velas moderas para su veneración. Así pues, los feligreses darán gracias por su intercesión divina o pueden pedir un favor particular para este año.

«Un acto de profunda humildad y amor que marca el inicio de nuestra entrega espiritual, vengamos juntos, como una sola familia católica, a rendir honores a nuestro Redentor», detalló la Archidiócesis.

De igual forma, invitó a todos los feligreses a llevar sus promesas, la túnica morada y la «fe inquebrantable» a la bajada del Nazareno. «¡Acompáñanos en este día tan especial para nuestra Iglesia!», agregó.

La devoción por el Nazareno se remonta hasta 1674, cuando la escultura, tallada en madera de pino, llegó a Caracas. Unos pocos años después, se consolidó la creencia, puesto que se le atribuyó el fin de la pandemia de peste en la ciudad.

