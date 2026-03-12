¿Quiénes no pueden vacunarse contra la fiebre amarilla? Esto reveló la Sociedad de Infectología

Marbelys Hernández, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI), detalló este jueves que hay algunas personas que no se pueden vacunar contra la fiebre amarilla, una enfermedad que registra brotes en cuatro estados del país.

Hernández sostuvo una entrevista con el periodista Román Lozinski. Aunque insistió en que la vacunación es la mejor herramienta contra la fiebre amarilla, subrayó que hay ciertas restricciones para algunos grupos de riesgo.

«Personas con el sistema inmunológico debilitado, con VIH, cáncer o en quimioterapia no deben vacunarse», detalló Hernández. También está contraindicada para menor de seis meses, alérgicos al huevo o a proteínas que componen la vacuna.

Las personas mayores de 60 años y las embarazas requieren de una evaluación médica previa a la vacunación. En estos grupos, dependerá de cada caso si podrán recibir la inmunización.

FIEBRE AMARILLA ENDÉMICA

Por otra parte, la infectóloga Patricia Valenzuela afirmó que la fiebre amarilla es endémica en casi el 70% del territorio nacional. Por tanto, insistió en reforzar la vacunación y las estrategias de prevención.

Uno de los casos más destacables es el corredor de San Camilo, ubicado en el pie de monte de los estados Apure, Táchira, Barinas y Mérida. Sin embargo, su presencia se extiende hasta algunas zonas de Portuguesa, Cojedes y Guárico.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SE VIENEN LOS MESES MÁS CALUROSOS DEL AÑO: A PARTIR DE ESTA FECHA SUBIRÁ LA TEMPERATURA EN EL PAÍS

Asimismo, el corredor del Sur del Lago de Maracaibo abarca especialmente el estado Zulia, pero se extiende hasta Falcón. Luego están las cuencas de los ríos de Guayana, que tienen alcance hasta Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Monagas, Guárico, Sucre y Miranda.

El Ministerio de Salud hizo la semana pasada una jornada de vacunación en 22 parroquias de los estados Lara, Portuguesa, Aragua y Barinas. Se trata de las entidades dónde se han registrado brotes en las últimas semanas.