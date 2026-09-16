Seis aerolíneas están interesadas en sumarse a los vuelos entre Venezuela – Aruba: Conoce la lista

Varias aerolíneas, entre ellas venezolanas, evalúan sumarse a la ruta directa hacia Aruba, una conexión que reforzaría el puente comercial y turístico entre el estado Falcón y la isla caribeña.

Al menos seis empresas de transporte aéreo mantienen interés en incorporarse a esa ruta, así lo indicó Juan Gotopo, vicepresidente de la Cámara de Comercio y Turismo de La Vela de Coro, en declaraciones al medio digital Noticia de Impacto Aruba.

Según Gotopo, entre las aerolíneas que han manifestado interés figuran Venezolana, Laser, Turpial, Dividivi, S-Air y Aruba Airlines, además de menciones sobre la empresa Aeroparaguaná.

No obstante, la eventual participación de estas líneas aéreas dependerá de las decisiones operativas de cada empresa.

El propio reporte, de dicho medio de comunicación, se aclaró que estas expectativas no constituyen todavía una confirmación de vuelos ni fijan fechas concretas de inicio de operaciones.

Pero, ya el sector comercial de la región, centra sus expectativas en la posibilidad de ampliar la oferta de trayectos desde la península de Paraguaná hacia el Caribe.

CONEXIÓN A OTROS PAÍSES DE PARAGUAN

De acuerdo con Gotopo, el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, en Aruba, se perfila como un punto estratégico de trasbordo para los viajeros de Falcón, al ofrecer rutas directas hacia Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y Europa.

Las nuevas frecuencias, en todo caso, deberán contar con la validación de las autoridades y compañías correspondientes antes de materializarse.

Sin embargo, el sector turismo en Falcón tiene altas expectativas tras la reactivación de las conexiones aéreas entre Venezuela y Aruba, esperando que más aerolíneas establezcan vuelos entre ambos territorios.

Richard Zambrano, presidente de la Cámara de Turismo de Falcón, precisó que tan solo hay vuelos charter entre Aruba y el Aeropuerto de Las Piedras, en la península de Paraguaná. Sin embargo, espera que se restablezcan rutas comerciales regulares.

«No obstante, aclaramos que no se tratan de vuelos regulares, comerciales, por lo que la tarifas son superiores a las rutas habituales a las que estamos acostumbrados entre Las Piedras y Aruba», dijo Zambrano, de acuerdo a Unión Radio.

El gremialista, insistió, en que confía en que rutas regulares con Aruba serán de gran beneficio para el turístico de Falcón, que se ha visto afectado por la suspensión de la conexión aérea desde hace varios años.