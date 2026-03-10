Venezuela

Denunciaron que la policía buscaría «desmantelar» el campamento de familiares de presos políticos en Zona 7

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció que funcionarios policiales tendrían la intención de ordenar el retiro de las carpas que fueron colocadas por los familiares de los privados de libertad en Zona 7 en Boleíta.

«El desmantelamiento del campamento de familiares en Boleíta sería ejecutado por efectivos de orden público de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Esto pese a que aún pernoctan en el lugar personas que esperan la libertad de sus seres queridos», indicó la ONG.

Asimismo, sostuvo que la acción se produciría tras la disminución del número de familias en la zona. Esto luego de las excarcelaciones de las 25 personas detenidas por motivos políticos que permanecían privadas de libertad en la llamada «causa de los 43». Vale recordar que las mismas ocurrieron el fin de semana.

«Familiares de las personas detenidas en la conocida ‘causa de Plaza Venezuela’ mantienen su presencia en el lugar. Esperan la libertad de sus parientes», acotó el comité.

Asimismo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos expresó que los familiares tienen más de 60 días en vigilia a las afueras de las cárceles venezolanas.

«Son las madres quienes sostienen esta lucha, día y noche, exigiendo que sus hijos vuelvan a casa. Su valentía es la reserva moral de Venezuela», apuntó.

