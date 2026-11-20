El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó que al menos 135 casos de secuestro virtual se han registrado durante 2026 en Venezuela. La cifra representa un incremento de 33 casos frente a 102 reportados en 2025.

Esta práctica delictiva consiste en realizar llamadas telefónicas en las que los extorsionadores amenazan con causar daño a familiares, negocios o bienes de las víctimas, utilizando la intimidación y la presión psicológica para exigir dinero u otras pertenencias.

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«Siguen ocurriendo lo que nosotros llamamos secuestro virtual, o personas que reciben llamadas y bajo amenaza tienen que entregar algún bien», detalló Rico.

IMPORTANCIA DE LA DENUNCIA ANTE LAS AUTORIDADES

El director del Cicpc destacó la importancia de que cada vez más personas están perdiendo el temor a denunciar, «esto permite a los organismos de seguridad conocer e investigar estos hechos».

El Cicpc reiteró su compromiso de combatir esta modalidad de extorsión e hizo un llamado a la población a denunciar cualquier intento de intimidación o amenaza telefónica, para facilitar las investigaciones y prevenir nuevas víctimas de secuestro virtual.