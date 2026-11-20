El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó que al menos 135 casos de secuestro virtual se han registrado durante 2026 en Venezuela. La cifra representa un incremento de 33 casos frente a 102 reportados en 2025.
Esta práctica delictiva consiste en realizar llamadas telefónicas en las que los extorsionadores amenazan con causar daño a familiares, negocios o bienes de las víctimas, utilizando la intimidación y la presión psicológica para exigir dinero u otras pertenencias.
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«Siguen ocurriendo lo que nosotros llamamos secuestro virtual, o personas que reciben llamadas y bajo amenaza tienen que entregar algún bien», detalló Rico.
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IMPORTANCIA DE LA DENUNCIA ANTE LAS AUTORIDADES
El director del Cicpc destacó la importancia de que cada vez más personas están perdiendo el temor a denunciar, «esto permite a los organismos de seguridad conocer e investigar estos hechos».
El Cicpc reiteró su compromiso de combatir esta modalidad de extorsión e hizo un llamado a la población a denunciar cualquier intento de intimidación o amenaza telefónica, para facilitar las investigaciones y prevenir nuevas víctimas de secuestro virtual.
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