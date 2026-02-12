Venezuela

Secretario Wright anuncia el «crecimiento significativo» que tendrá la producción de petróleo en el país

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Foto: Prensa Presidencial

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, confirmó este jueves inversiones para el sector petrolero de Venezuela, lo que brindará un «crecimiento bastante significativo» de la producción de crudo en el país.

Wright visitó este 12 de febrero varios yacimientos e instalaciones de la petrolera Chevron en el estado Anzoátegui. Durante una entrevista con CNN, el secretario insistió en que el objetivo de la Casa Blanca es incrementar la producción en Venezuela.

«En el primer año, veremos un crecimiento bastante significativo del 30 ó 40% en la producción de petróleo de Venezuela este año. Se puede continuar con una tasa de crecimiento de la producción a un ritmo bastante bueno», dijo Wright.

Al igual que en su comparecencia del miércoles en el Palacio de Miraflores, Wright afirmó que buscarán trabajar con las autoridades venezolanas. «Vamos evaluar todos los negocios que hay en el país y lo que parece ser lo mejor para los intereses de Venezuela», acotó.

«Se invertirán más de 100 millones para actualizar y aumentar la capacidad de procesamiento de esta planta», expuso Wright. «Tienen previsto duplicar la producción en ese campo en los próximos 12 a 18 meses y probablemente quintuplicarla en los cinco años próximos», detalló.

WRIGHT DESTACA EL POTENCIAL

El funcionario recordó que Venezuela cuenta con las «reservas de petróleo probadas más grandes». Sin embargo, consideró que el principal potencial del país radica en el talento de los ciudadanos.

«(Las reservas) son recursos no explotados, Absolutamente. Las personas de Venezuela son recursos no explotados. Hay personas con mucha educación técnica, mucha pasión por su país que han vivido en pobreza extrema», detalló.

Por otra parte, Wright afirmó que las compañías de servicios «quieren venir» al país, lo que permitiría mejorar las condiciones de vida. Sin brindar más detalles, el funcionario afirmó que «hay personas muy interesadas en trabajar en la red eléctrica».

Las declaraciones de Wright se dieron un día después de su llegada a Venezuela. El miércoles sostuvo una reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para avanzar en una «asociación productiva a largo tiempo».

