Secretario de Energía de EEEU se reúne con Delcy Rodríguez en Miraflores

(EFE).- El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, llegó este miércoles a Caracas para impulsar un «histórico» acuerdo energético con Venezuela y se reúne con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, en la primera visita de un alto funcionario de Washington tras el ataque militar de enero pasado y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera.

Wright llegó al palacio presidencial de Miraflores dos semanas después de una reforma de ley aprobada por el Parlamento venezolano que abre el sector petrolero a la inversión extranjera y después de que el Departamento del Tesoro estadounidense relajara las restricciones para que empresas petroleras del país norteamericano operen en la nación caribeña.

