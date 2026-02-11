El objetivo de la reunión entre Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de EEUU que reveló Pdvsa

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se pronunció sobre el arribo del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien tiene previsto sostener una reunión de trabajo con Delcy Rodríguez.

«El encuentro tiene como objetivo establecer una agenda constructiva y beneficiosa para ambas naciones, en el marco de la soberanía energética y las relaciones históricas bilaterales», indicó la compañía.

El secretario fue recibido este miércoles en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía por la viceministra de Petróleo, Paula Henao, acompañado por la viceministra para Europa y América del Norte del Ministerio para Relaciones Exteriores, Andrea Corao. Así como la encargada de negocios de EEUU, Laura Dogu.

Asimismo, Pdvsa destacó los acuerdos entre el gobierno encargado de Delcy Rodríguez y la administración de Donald Trump. «Es importante destacar que ambos gobiernos se han trazado avanzar en una ruta que permita abordar asuntos de interés binacional, de relación con base en la diplomacia, el respeto y el entendimiento mutuo».

¿SOLO SE REUNIRÁ CON DELCY RODRÍGUEZ?

El pasado 6 de febrero, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, reveló que se reunirá con «todos los líderes».

Asimismo, señaló que este viaje tiene como objetivo principal comprender mejor las operaciones de producción de petróleo y gas en el país, según reseñó Reuters.

El 21 de enero durante una reunión con ejecutivos de empresas petroleras, el secretario de Energía informó que la producción de crudo de Venezuela podría incrementar un 30% entre el corto y mediano plazo, según indicaron tres personas que asistieron a la reunión.