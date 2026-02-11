Venezuela

El objetivo de la reunión entre Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de EEUU que reveló Pdvsa

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se pronunció sobre el arribo del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien tiene previsto sostener una reunión de trabajo con Delcy Rodríguez.

Contents

«El encuentro tiene como objetivo establecer una agenda constructiva y beneficiosa para ambas naciones, en el marco de la soberanía energética y las relaciones históricas bilaterales», indicó la compañía.

Leer Más

Gran Sabana
De paisajes llenos de belleza a la basura que tuvo que recoger: Los videos virales de un turista argentino en la Gran Sabana
Demócratas instan a militares a desobedecer órdenes de Trump, y esta fue la radical respuesta del republicano
EN VIDEO: María Corina llegó a Apure en una curiara luego que chavistas trancaran el puente para ingresar al estado

El secretario fue recibido este miércoles en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía por la viceministra de Petróleo, Paula Henao, acompañado por la viceministra para Europa y América del Norte del Ministerio para Relaciones Exteriores, Andrea Corao. Así como la encargada de negocios de EEUU, Laura Dogu. 

LEA TAMBIÉN: SECRETARIO DE ENERGÍA DE EEUU ARRIBÓ A MAIQUETÍA: ESTOS SERÍAN SUS PLANES EN EL PAÍS

Asimismo, Pdvsa destacó los acuerdos entre el gobierno encargado de Delcy Rodríguez y la administración de Donald Trump. «Es importante destacar que ambos gobiernos se han trazado avanzar en una ruta que permita abordar asuntos de interés binacional, de relación con base en la diplomacia, el respeto y el entendimiento mutuo».

¿SOLO SE REUNIRÁ CON DELCY RODRÍGUEZ?

El pasado 6 de febrero, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, reveló que se reunirá con «todos los líderes».

Asimismo, señaló que este viaje tiene como objetivo principal comprender mejor las operaciones de producción de petróleo y gas en el país, según reseñó Reuters.

El 21 de enero durante una reunión con ejecutivos de empresas petroleras, el secretario de Energía informó que la producción de crudo de Venezuela podría incrementar un 30% entre el corto y mediano plazo, según indicaron tres personas que asistieron a la reunión.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Secretario de Energía de EEEU se reúne con Delcy Rodríguez en Miraflores
Venezuela
Lele
Lele Pons y Guaynaa revelaron el rostro de su hija por primera vez tras seis meses de su nacimiento
Caraota Show
Endometriosis profunda: Precisión láser contra el dolor invisible
Columnistas