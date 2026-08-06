Se viraliza estremecedor video con nuevas imágenes de la fuerza devastadora de los terremotos en La Guaira

Un video inédito hasta este miércoles, 5 de agosto, y grabado por una cámara de seguridad en las inmediaciones del restaurante 031 Bistro, en Caraballeda, en el estado La Guaira, capturó el instante exacto cuando los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudió la zona el pasado 24 de junio.

El registro, que se ha viralizado en las últimas horas por medio de las redes sociales, muestra con crudeza la transición entre la normalidad de una calle comercial y el caos absoluto provocado por el doblete sísmico en tan solo segundos.

En el comienzo del video, se mira a los peatones, vehículos circulando, la vida siguiendo su curso habitual. Sin embargo, en cuestión de segundos, esa calma se quiebra cuando comienza el primer terremoto.

La intensidad del movimiento escaló con rapidez, obligando tanto a conductores como a transeúntes a reaccionar de inmediato ante un suelo que se sacudió con mucha violencia. Tanto, que la fuerza quedó en evidencia con el movimiento de los carros.

El video documentó el desconcierto y el pánico de varias personas, quienes pierden el equilibrio y caen mientras intentaban con desesperación mantenerse en pie y otras corrían en busca de refugio sin un rumbo claro.

La secuencia culmina con una espesa nube de polvo y escombros que invade la calle frente al 031 Bistro, consecuencia del colapso de un edificio cercano que, aunque no llega a aparecer dentro del encuadre de la cámara, dejó su huella devastadora.

Este material se suma a un cúmulo de registros audiovisuales que, cada semana, siguen saliendo a la luz sobre aquel 24 de junio, y se perfila como uno de los más impactantes difundidos hasta la fecha.

🇻🇪 Siguen apareciendo imágenes que muestran la magnitud de los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio de 2026. pic.twitter.com/D6T6v8Jpcu — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 5, 2026

TERREMOTOS EN VENEZUELA

Luego de 10 días sin un reporte oficial el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este lunes, 3 de agosto, que ascendió a 6.125 la cifra de muertos por los terremotos, que afectaron principalmente a La Guaira, además de Caracas y otras cinco entidades del país.

El nuevo boletín, correspondiente a la «etapa de reconstrucción», también reportó 6.462 personas rescatadas y 60.992 atendidas en centros hospitalarios desde que ocurrieron los terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud.

En materia de vivienda, se indicó que ya fueron evaluadas 43.679. De las mismas, unas 41.624 cuentan con un estatus definido. 25.325 resultaron habitables (verde), 9.866 fueron catalogadas como restringidas (amarillo) y 6.433 se ubican en la categoría de alto riesgo (rojo).

Del total de unidades evaluadas, se señaló que apenas 287 han sido entregadas hasta la fecha a las familias afectadas.

Sobre las labores de remoción de escombros, el boletín precisó que se han recogido 346.755 toneladas de material. Equivale a un avance del 16,51 % respecto al total estimado a remover en las zonas afectadas.