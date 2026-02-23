¿Se viene un aumento de salario? Esto respondió el ministro para el Trabajo

El ministro para el Trabajo, Eduardo Piñate, declaró que pronto la presidenta encargada, Delcy Rodríguez dará noticias sobre el salario.

Durante un encuentro con la prensa fue preguntado por el tema salarial. Y ante esto, Piñate adelantó lo que podría ser un anuncio próximamente con respecto a un posible aumento.

«Pronto habrá noticias con relación a esos temas, no me corresponde a mí decirlo», señaló.

En este sentido, el ministro destacó que ya ha habido adelantos dados por la propia Delcy Rodríguez. «La presidenta encargada dijo recientemente que se están creando dos fondos. El primero es un fondo de protección social, que tiene que ver con el impulso de la educación, la salud, la cultura, el empleo y también para el ingreso de los trabajadores».

«Esperemos el aumento de los ingresos del país por la vía del ingreso petrolero y otras fuentes y esperemos para que se den esos anuncios», indicó.

Por otra parte, fue preguntado sobre una posible dolarización en el país y el dirigente oficialista fue enfático: «La dolarización implica que no haya bolívar. La moneda nacional es el bolívar, esa es la moneda de Venezuela y eso va a seguir siendo así», concluyó.