Comenzó la «recuperación» del Helicoide: El video que publicaron sobre el avance de los trabajos

El Ministerio de Obras Públicas anunció el inicio de los trabajos de recuperación de los espacios del Helicoide, luego de que Delcy Rodríguez informara que ya no sería un centro de reclusión.

«Poniendo por obra la palabra empeñada de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el Ministerio de Obras Públicas adelanta los trabajos de recuperación de la infraestructura del Helicoide», dijo el ministro Juan José Ramírez Luces.

En este sentido, Ramírez, señaló que la puesta en marcha de este nuevo proyecto comenzó poco después del anuncio.

«Inmediatamente comenzó la elaboración del proyecto, consultamos a la comunidad, a la familia policial, hicimos el levantamiento arquitectónico y de ingeniería y hoy podemos decir que en menos de un mes el mismo ya está aprobado y comienza su fase de ejecución», dijo.

«Nos comprometemos a cumplir la palabra empeñada de nuestra presidenta, Delcy Rodríguez», comentó.

Semanas atrás, Delcy Rodríguez anunció que este sitio que servía principalmente como centro de reclusión de presos políticos, ya no se usaría para dicho fin.

«Hemos decidido que las instalaciones de El Helicoide que hoy sirven como un centro de detención se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto», dijo Rodríguez.