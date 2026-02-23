Venezuela

Comenzó la «recuperación» del Helicoide: El video que publicaron sobre el avance de los trabajos

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Helicoide

El Ministerio de Obras Públicas anunció el inicio de los trabajos de recuperación de los espacios del Helicoide, luego de que Delcy Rodríguez informara que ya no sería un centro de reclusión.

«Poniendo por obra la palabra empeñada de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el Ministerio de Obras Públicas adelanta los trabajos de recuperación de la infraestructura del Helicoide», dijo el ministro Juan José Ramírez Luces.

Leer Más

Machado confía en que "muy pronto" los pueblos de Irán y Venezuela serán "libres"
María Corina recibió el Premio Libertad, y este fue su mensaje a los venezolanos
Así quedaron los nuevos precios impuestos por el INTT para trámites y servicios vehiculares
Estudiantes protestaron por abuso sexual cometido en la UCV: «Esto nos preocupa porque hay casos que no han sido atendidos»

LEA TAMBIÉN: ANUNCIAN NUEVO MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y PROTECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL MORROCOY TRAS HECHOS OCURRIDOS EN CARNAVAL

En este sentido, Ramírez, señaló que la puesta en marcha de este nuevo proyecto comenzó poco después del anuncio.

«Inmediatamente comenzó la elaboración del proyecto, consultamos a la comunidad, a la familia policial, hicimos el levantamiento arquitectónico y de ingeniería y hoy podemos decir que en menos de un mes el mismo ya está aprobado y comienza su fase de ejecución», dijo.

«Nos comprometemos a cumplir la palabra empeñada de nuestra presidenta, Delcy Rodríguez», comentó.

Semanas atrás, Delcy Rodríguez anunció que este sitio que servía principalmente como centro de reclusión de presos políticos, ya no se usaría para dicho fin.

«Hemos decidido que las instalaciones de El Helicoide que hoy sirven como un centro de detención se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto», dijo Rodríguez.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Beto
VIRAL: Beto Montenegro de Rawayana sorprendió al cantar con Juan Luis Guerra en República Dominicana
Caraota Show
Escándalo en el Reina Hispanoamericana: Filtran mensajes de Jacqueline Aguilera pidiendo «ayuda» para la venezolana
Caraota Show
Revelaron los detalles del operativo contra ‘El Mencho’ en México, una de sus parejas fue pieza clave en el procedimiento
Mundo