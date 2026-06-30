EN VIDEO: Así fue el reencuentro de un niño con su padre tras pasar cinco días bajo los escombros en La Guaira

Organismos de seguridad lograron rescatar con vida al niño Carlos Miguel Colmenares Gutiérrez, de 12 años, luego de permanecer 122 horas bajo los escombros, y se reencontró con su padre.

Al niño lo habían localizado el pasado 29 de junio a las 2 de la tarde. Sin embargo, los rescatistas no habían podido acceder hasta donde se encontraba. Finalmente a las 7:50 de la noche lograron sacarlo con vida.

En el video se observa como su padre se encontraba preocupado en el lugar, diciéndole a los demás que se trataba de su único hijo. Poco después lo sacaron en camilla, notablemente debilitado por todas las horas que pasó bajo los escombros.

El emotivo momento reencuentro ocurrió en el sitio, cuando los rescatistas permitieron al hombre acercase a su hijo: «Hijo, estás bien. Nosotros te vamos a cuidar».

Este rescate ocurrió en las Residencias La Estrella, en la parroquia Macuto. La edificación estaba junto al Hotel Edwards, el cual colapsó en su totalidad durante el doble terremoto.

En este sentido, destacaron que a pesar de haber pasado cinco días, queda demostrado que aún pueden haber personas con vida debajo de los escombros, por lo que los rescatistas siguen trabajando a toda marcha.