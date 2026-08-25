«Se siente la soledad»: La dura realidad que viven los comerciantes en Caraballeda a dos meses de los terremotos

A dos meses de los terremotos que devastaron a La Guaira los comerciantes aún están sufriendo los estragos, no solo por la destrucción dejada por la tragedia, sino también porque no han podido retomar sus actividades económicas.

Entre los tantos afectados se encuentra una mujer identificada como Denis Carolina Tuberge quien cada mañana trata de ganarse la vida en la avenida José María España, en el sector Caribe de Caraballeda. Con su carretilla cargada de golosinas, cigarrillos y refrescos se instala a un costado de la farmacia cerca del centro comercial Costa del Sol.

«Venía mucha gente a comprarme. Toda mi gente de La Guaira, casi todos los de aquí murieron. Muchos niños que vivían en la OPPE que venían a comprarme mis chucherías también se fueron, y aquí estoy esperanzada de que esto se pueda levantar en el nombre de Dios», dijo con la voz entrecortada en declaraciones al fotógrafo Rayner Peña.

Hoy a su alrededor muchos locales colapsaron y otros todavía no han podido reabrir. Ante la falta de turismo los compradores ya no abundan como hasta hace dos meses y la desolación es notable.

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«La vida nos cambió totalmente. Y bueno, con la esperanza vuelvo a empezar otra vez, de nuevo, a retornar a ver como poco a poco nos vamos levantando, porque tenemos que levantarnos. A pesar de que estamos pasando momentos difíciles tenemos que seguir adelante», indicó.

«Se siente la soledad. No es lo mismo. A veces alguien te compra algo y así estamos empezando», concluyó la comerciante, quien espera que pronto se empiece a normalizar la situación.