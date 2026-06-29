Se registró fuerte réplica en el país la mañana de este 29Jun, esto dijo Funvisis

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que varias réplicas se registraron este lunes en el país tras los terremotos del 24 de junio.
La más fuerte ocurrió a la 07:01 a.m. y tuvo una magnitud de 4.2. La profundidad fue de 2.9 km y el epicentro se originó a 10 km al este de La Guaira.
Esta réplica despertó a muchos venezolanos debido a que se sintió con gran fuerza en varias zonas del país.
Sin embargo, durante la madrugada y lo que va de mañana de este 29 de junio ya son varias las réplicas que ha registrado Funvisis. Aunque el organismo sostuvo que no todos fueron sentidos por la población.
- 12:09 a.m. Mag: 2.5. Prof: 5.0 km. Epicentro: 3 km al noroeste de Naiguatá
- 12:20 a.m. Mag: 3.0. Prof: 5.0 km. Epicentro: 6 km al suroeste de Naiguatá
- 01:14 a.m. Mag: 2.7. Prof: 77.1 km. Epicentro: 21 km al oeste de Cua
- 01:35 a.m. Mag: 2.8. Prof: 16.6 km. Epicentro: 33 km al noreste de San Felipe
- 02:47 a.m. Mag: 2.5. Prof: 2.0 km. Epicentro: 2 km al este de Los Caracas
- 04:22 a.m. Mag: 3.5. Prof: 9.0 km. Epicentro: 27 km al noreste de San Felipe
- 06:14 a.m. Mag: 2.7. Prof: 5.0 km. Epicentro: 28 km al noreste de San Felipe
- 07:01 a.m. Mag: 4.2. Prof: 2.9 km. Epicentro: 10 km al este de La Guaira. (Sismo sentido)
- 07:19 a.m. Mag: 2.7. Prof: 5.0 km. Epicentro: 10 km al sureste de La Guaira
Aunque varias aplicaciones que registran movimientos telúricos señalaron que otros sismos ocurrieron en el país. Los mismos no reportados por Funvisis.
- 06:58 a.m. Mag: 2.1. Prof: 5.0 km. Epicentro: Naiguatá
- 7:00 a.m. Mag: 5.1. Epicentro: Aragua
EL BALANCE DE LOS TERREMOTOS
Vale recordar que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio este domingo un nuevo balance de fallecidos por los terremotos, cuya cifra subió a 1.450 personas sin vida, 20 decesos más que el día sábado, cuando se reportaron 1.430.
En un balance dado a conocer en VTV, Rodríguez reconoció que el país enfrenta «horas críticas y cruciales» para hallar sobrevivientes bajo las ruinas.
También para levantar campamentos temporales con el fin de albergar familias que quedaron sin hogar o que todavía no pueden regresar a su propiedad por motivos de seguridad.
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El alto funcionario también dio cuenta de 3.150 heridos y 12.721 personas damnificadas. Además, 774 edificios sufrieron afectaciones, de los cuales 189 enfrentaron un colapso total y el resto algún tipo de daño.