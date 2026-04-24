La propuesta de la Cámara de Comercio de Valencia para sostener los negocios ante las constantes fallas eléctricas

El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Ernesto Abbas, presentó una propuesta orientada a mitigar el impacto de la administración de carga eléctrica en el sector comercial, una situación que según indicó se ha intensificado en las últimas semanas y afecta directamente la operatividad de los establecimientos.

La iniciativa, denominada “Luz para el Comercio”, fue consignada ante instancias del Ejecutivo regional a través de la Secretaría de Turismo y Producción, con el objetivo de generar mecanismos que permitan a los comercios acceder a soluciones energéticas alternativas.

Abbas explicó que la propuesta contempla la liberación parcial de recursos provenientes del encaje legal, estimados en aproximadamente 26 millones de dólares, los cuales serían destinados exclusivamente al financiamiento de sistemas de respaldo eléctrico para el sector. Estos recursos permitirían la adquisición de equipos que garanticen la continuidad operativa durante los períodos de interrupción del servicio.

De acuerdo con los cálculos expuestos, un establecimiento comercial con un área entre 50 y 100 metros cuadrados requiere una inversión aproximada de 3.000 dólares para instalar un sistema básico que permita el funcionamiento de equipos esenciales como puntos de venta, sistemas de facturación y cajas registradoras. Bajo este esquema, más de 8.000 comercios a nivel nacional podrían beneficiarse de la medida.

COMERCIO Y PÉRDIDAS ECONÓMICAS

El dirigente gremial señaló que las fallas en el suministro eléctrico generan pérdidas económicas significativas, al obligar a los establecimientos a suspender operaciones durante horas que no pueden recuperarse en términos de ventas. Esta situación, afirmó, reduce la competitividad del sector y dificulta el cumplimiento de obligaciones fiscales y parafiscales.

En ese sentido, precisó que la propuesta no busca resolver de manera estructural el problema eléctrico, sino ofrecer una alternativa puntual que permita sostener la actividad comercial mientras se desarrollan soluciones de mayor alcance.

Adicionalmente, Abbas planteó la necesidad de reforzar los mecanismos de facturación en las estaciones de servicio. Indicó que actualmente no se emiten facturas fiscales por el consumo de combustible. Lo que afecta a empresas que operan con flotas de vehículos y que no pueden registrar estos gastos de manera formal en su contabilidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN FOTOS: LLEGÓ AL PAÍS JOHN BARRETT, EL NUEVO ENCARGADO DE NEGOCIOS DE EEUU EN CARACAS

Explicó que esta situación genera distorsiones fiscales, ya que obliga a las empresas a tributar sobre ingresos que no reflejan sus costos reales. Asimismo, advirtió que el uso de documentos no válidos como soporte contable podría derivar en contingencias legales.

El presidente de la Cámara de Comercio informó que se han realizado consultas ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). Obteniendo respaldo sobre la necesidad de cumplir con la emisión de facturas en este tipo de transacciones. En consecuencia, se introdujo una solicitud formal ante la gerencia regional de tributos internos para reforzar los procesos de fiscalización en las estaciones de servicio.

Finalmente, Abbas reiteró la importancia de generar condiciones que permitan al sector productivo operar con mayor estabilidad. En un contexto marcado por limitaciones estructurales y exigencias fiscales que requieren ser atendidas de manera equilibrada.