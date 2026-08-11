Se mantiene restringido el uso de las playas en La Guaira, esto dijo el gobernador

El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, informó este martes que se mantiene restringido el uso de las playas en la entidad.

«Esto se hace obedeciendo a la razón. Un estado que está devastado en la zona de Macuto donde murió tanta gente, donde están tantos edificios con escombros, y en Caraballeda, zona cero, no veo allí una zona turística en el corto plazo», expresó Terán, de acuerdo a lo reseñado por Unión Radio.

Asimismo, acotó que eso no significa que no van a apoyar a los prestadores de servicios,

«Lo vamos a hacer como lo hicimos con la pandemia. Aprovechar este tiempo de generarles ingresos, pero para que se dediquen a trabajar en la adecuación de las playas para que sean mucho mejores de lo que eran antes del 24 de junio», manifestó.

PRESTADORES DE SERVICIOS HABÍAN DICHO QUE PLAYAS ABRIRÍAN EN «HORARIO ESPECIAL»

Más temprano, los prestadores de servicio en La Guaira habían anunciado que recibieron luz verde para la reapertura de las playas para bañistas.

«Nos dieron la buena noticia el jueves, que tuve una reunión en Macuto, en la cual estuvo presente el señor Castro Soteldo, un representante del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), de la alcaldía y estábamos reunidos varios prestadores de servicio pidiendo la apertura de las playas, ya que la mayoría trabajamos en la playa, somos prestadores de servicios, unos en comidas, artesanías, sillas y toldos, entre otras cosas», comentó una de las voceras.

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«Entonces nos dieron el avance de abrir la playa. Estamos ahorita haciendo la convocatoria para ver si las personas poco a poco van viniendo», añadió en un video publicado por la periodista Ginette González.

#11Ago | Prestadores de servicios dicen que playas de La Guaira abrirán nuevamente en «horario especial», esto debes saber.- https://t.co/hSJmclrMO5 Video: @ginettegm pic.twitter.com/tqDzwwAV1N — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 11, 2026

Para esta reactivación de actividades, destacó que habría un horario especial. Los bañistas podrían ir a disfrutar de las playas los días viernes, sábado y domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

Se trataría específicamente de las playas que se encuentran en Naiguatá, como Playa Panty, Playa Pelua y Playa Pantaleta.

«Si ellos nos quieren apoyar con algo acá en lo que es el eje de la parroquia Naiguatá, que vengan y nos alquilen un toldo y ese apoyo nosotros se lo agradeceríamos», concluyó.