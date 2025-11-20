«Se la llevaron sin orden»: Habló la madre de la adolescente detenida en casa de sus abuelos

La madre de la adolescente de 16 años privada de libertad este 19 de noviembre por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) denunció que se trató de un «secuestro» por parte de los uniformados hacia la menor de edad.

Ámbar Castillo, madre de Samantha Sofía Hernández Castillo, indicó todos los hechos irregulares que rodean este nuevo caso. «Vengo a hacer la denuncia pública del secuestro de mi hija. Hago totalmente responsable a Diosdado Cabello por toda la persecución familiar que nos tiene. Se la llevaron sin orden de detención, sin orden de allanamiento, arbitrariamente», alertó.

«Hago responsable al gobierno por los daños ocasionados a mi hija, psicológicos, emocionales, físicos, ya que es una menor de 16 años», añadió.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional para que interceda por su hija. «Pido ayuda a los organismos internacionales para su pronta liberación».

🚨 #Urgente | ¡El Terrorismo de Estado sigue generando terror! Ámbar Castillo, denuncia el secuestro de su hija Samanta Sofia Hernández Castillo, de 16 AÑOS DE EDAD, por parte de funcionarios a la orden del régimen, la tarde de este #19Nov, en la ciudad de Caracas. ‼️Alertamos… pic.twitter.com/Siz7wj9mQB — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) November 20, 2025

Este miércoles, el partido Voluntad Popular adelantó el motivo por el que habrían detenido a la adolescente. «La víctima es Samantha Hernández, una menor de 16 años, hija de un detenido en enero de 2025, y hermana de un perseguido que vive en el exilio».

«La bajeza de la dictadura queda expuesta nuevamente de manera brutal. Van contra los familiares de presos, contra menores, contra niñas, contra mujeres, contra venezolanos inocentes», añadió la tolda naranja.