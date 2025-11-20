Venezuela

«Se la llevaron sin orden»: Habló la madre de la adolescente detenida en casa de sus abuelos

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
adolescente

La madre de la adolescente de 16 años privada de libertad este 19 de noviembre por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) denunció que se trató de un «secuestro» por parte de los uniformados hacia la menor de edad.

Ámbar Castillo, madre de Samantha Sofía Hernández Castillo, indicó todos los hechos irregulares que rodean este nuevo caso. «Vengo a hacer la denuncia pública del secuestro de mi hija. Hago totalmente responsable a Diosdado Cabello por toda la persecución familiar que nos tiene. Se la llevaron sin orden de detención, sin orden de allanamiento, arbitrariamente», alertó.

Leer Más

cachorros
INDIGNANTE CASO l Mutilaron a tres cachorros en Valencia y los dejaron frente a una casa con un mensaje aterrador
Detenido por publicar en Facebook videos íntimos de su expareja
VIDEOS: Cancelaron evento de natación en la UCV, estudiante se lanzó en la piscina para «protestar» contra las autoridades

«Hago responsable al gobierno por los daños ocasionados a mi hija, psicológicos, emocionales, físicos, ya que es una menor de 16 años», añadió.

LEA TAMBIÉN: VP DENUNCIA «SECUESTRO» DE UNA ADOLESCENTE, SE LA LLEVARON DE LA CASA DE SUS ABUELOS

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional para que interceda por su hija. «Pido ayuda a los organismos internacionales para su pronta liberación».

Este miércoles, el partido Voluntad Popular adelantó el motivo por el que habrían detenido a la adolescente. «La víctima es Samantha Hernández, una menor de 16 años, hija de un detenido en enero de 2025, y hermana de un perseguido que vive en el exilio».

«La bajeza de la dictadura queda expuesta nuevamente de manera brutal. Van contra los familiares de presos, contra menores, contra niñas, contra mujeres, contra venezolanos inocentes», añadió la tolda naranja.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Otro escándalo sacude al Miss Universo: Director de Miss Chile habría llamado «mucama» a la venezolana Stephany Abasali
Caraota Show
Saab dice que María Corina Machado es una «prófuga» de la justicia venezolana
Venezuela
González
Excarcelaron a Macario González, llevaba tres meses detenido por el Sebin
Venezuela