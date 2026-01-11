«Se fundamenta en relatos inexistentes»: Gobierno reaccionó a alerta de seguridad emitida por EEUU

El Gobierno de Delcy Rodríguez respondió a la alerta de seguridad emitida por EEUU el sábado, donde llama a sus ciudadanos a abandonar Venezuela inmediatamente acusando la amenaza de los colectivos armados, algo que el oficialismo precisa se fundamenta en «relatos inexistentes».

En un comunicado, la Cancillería dijo que observaron que la alerta se «fundamenta en relatos inexistentes». Dijo que estos están orientados «a fabricar una percepción de riesgo que no existe».

«Venezuela se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad. Todos los centros poblados, vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad funcionan con normalidad», agregó.

El Gobierno de Delcy Rodríguez afirmó a EEUU que «la totalidad de las armas de la República se encuentran bajo el control del Gobierno bolivariano». Además, agregó que es el «único garante del monopolio legítimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo venezolano».

«Venezuela ratifica su compromiso con la protección de la paz, la estabilidad institucional y la convivencia del pueblo venezolano», precisó.

LA ALERTA DE EEUU

Previamente, el gobierno de los EEUU emitió una alerta de seguridad para que sus ciudadanos abandonen Venezuela «de inmediato», debido a la presencia de «milicias armadas» en las calles.

«La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo inestable. Dado que se han reanudado los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país de inmediato», reza una misiva.

Asimismo, advirtieron que «antes de partir, tomen precauciones y estén atentos a su entorno», pues alegan que «grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, están bloqueando carreteras y registrando vehículos en busca de evidencia de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos».

«Manténgase alerta y tome precauciones al viajar por carretera. Consulte las comunicaciones y los sitios web de las aerolíneas para obtener información actualizada», agregaron en su publicación.

En este sentido, recordaron que «Venezuela tiene el nivel más alto de alerta de viaje (Nivel 4: No viajar) debido a los graves riesgos para los estadounidenses».

De acuerdo a la comunicación, estos riesgos incluyen «detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente».