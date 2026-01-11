El mensaje de Donald Trump a todos los presos políticos en Venezuela

El presidente de los EEUU, Donald Trump, envió un mensaje dirigido a todos los presos políticos que hay en el país, que responde al inicio de las excarcelaciones anunciadas por Jorge Rodríguez el jueves 8 de enero.

«Venezuela ha iniciado, a lo grande, el proceso de liberación de sus presos políticos. ¡Gracias!», escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de la red social Truth.

Asimismo, señaló que espera «que esos presos recuerden la suerte que tuvieron de que Estados Unidos interviniera e hiciera lo que debía hacerse. ¡Espero que nunca lo olviden! Si lo hacen, no será bueno para ellos», agregó el inquilino de la Casa Blanca.

A pesar de que Trump advirtió que el proceso inició «a lo grande», los familiares de los privados de libertad denuncian retrasos y opacidad en las excarcelaciones.

«VENEZUELA PRÓSPERA Y SEGURA DE NUEVO»

Más temprano el mandatario norteamericano envió un breve mensaje, también en sus redes sociales, para felicitar a «todas las personas» que están haciendo de Venezuela un país «próspero y seguro de nuevo».

«Amo a los venezolanos, y ya estoy haciendo a Venezuela rica y segura otra vez. ¡Felicitaciones y gracias a todas las personas que están haciendo esto posible!», escribió en su cuenta de Truth Social.

Este mensaje es una clara referencia a su eslogan de campaña, donde prometía hacer de EEUU «grande de nuevo» y se da un contexto donde las «autoridades interinas de Venezuela» están trabajando de la mano con los representantes designados por Trump, tras el operativo que terminó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

FIRMÓ ORDEN EJECUTIVA PARA PROTEGER INGRESOS PETROLEROS VENEZOLANOS

Trump firmó el viernes una orden ejecutiva para evitar que tribunales o acreedores puedan incautar ingresos de la venta de petróleo venezolano que estarán almacenados en cuentas del Departamento del Tesoro.

En un comunicado, la Casa Blanca informó que la orden de emergencia establece que los fondos se deben usar en Venezuela para ayudar «a crear paz, prosperidad y estabilidad».

«El presidente Trump está impidiendo la incautación de los ingresos petroleros venezolanos que podrían socavar los esfuerzos críticos de Estados Unidos para garantizar la estabilidad económica y política en Venezuela», dijo Washington.

En la orden, Trump consideró que la posibilidad de embargo o la imposición de un proceso judicial contra los ingresos «constituye una amenaza inusual y extraordinaria».

«Salvo que esté autorizado de otra manera conforme a esta orden, cualquier embargo, sentencia, decreto, gravamen, ejecución u otro proceso judicial está prohibido. Además, se considerará nulo», añadió.