Se cumple una semana desde su desaparición: Comisión gubernamental encabeza labores de búsqueda del bebé en Carúpano

Las autoridades nacionales crearon una comisión especial para encabezar las labores de búsqueda de Heyden Emilio Caraballo Amundaraín, un bebé de apenas siete meses que desapareció el fin de semana en la ciudad de Carúpano, estado Sucre.

La gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, encabezó un acto público y habló del caso del bebé. A más de 150 horas de su desaparición, aseguró que «las investigaciones las está llevando el equipo de más alto nivel»

«Nos hemos puesto desde el primer momento en conjunto con la alcaldía, los equipos y funcionarios de seguridad del Estado, y también a nivel nacional, y una comisión importante que ha mandado el Ejecutivo Nacional», dijo Carrillo.

De acuerdo a la mandataria regional, la comisión gubernamental pretende «garantizar la búsqueda efectiva de este bebé». Igualmente, no aclaró quién es el funcionario encargado de encabezar las averiguaciones.

CONMOCIÓN POR EL BEBÉ

La gobernadora manifestó sus esperanzas de que «con el favor de Dios» puedan dar «buenas noticias» sobre el bebé. «Es lamentable lo ocurrido, muy doloroso, ha consternado a toda la población, a nosotros también», indicó.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la comisión trabajan de forma conjunta para localizar al bebé. «Ojalá lo podamos encontrar; todo el mundo dispuesto a lograrlo», indicó la gobernadora.

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Las autoridades han enfocado las labores de búsqueda en la costa, basureros y zonas con abundante maleza. A una semana de la desaparición, no hay rastros sobre el paradero del bebé y no hay una hipótesis clara.

El bebé desapareció en horas de la madrugada del sábado, 7 de noviembre, en una vivienda de la comunidad de Areíto. Su familia asegura que «lo acostaron a dormir» y unas horas después descubrieron que la cuna estaba vacía.