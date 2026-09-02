«Se avecinan tiempos muy buenos»: Lo que reveló el secretario de energía de EEUU sobre su visita al país

El secretario de Energía de los Estados Unidos, confirmó que su arribo a Venezuela responde a las aspiraciones del presidente Donald Trump de alcanzar nuevos acuerdos entre ambos países.

«La diplomacia energética del presidente Trump está dando resultados. Avanzando nuevos acuerdos energéticos, abriendo la puerta a empresas estadounidenses y fortaleciendo la seguridad energética en todo nuestro hemisferio», escribió en sus redes sociales tras aterrizar en el país.

«El liderazgo energético estadounidense está de vuelta gracias al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump», añadió.

Just touched down in Venezuela. President Trump’s energy diplomacy is delivering results—advancing new energy deals, opening the door for American companies, and strengthening energy security across our hemisphere. American energy leadership is back thanks to @POTUS. — Secretary Chris Wright (@SecretaryWright) September 2, 2026

Apenas bajó del avión el alto funcionario fue abordado por periodistas. «Me alegra ver una prensa activa aquí en Venezuela. El propósito de estas inversiones en Venezuela es generar paz, oportunidades y prosperidad para el pueblo venezolano y para el pueblo de Estados Unidos».

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«Esto representa el restablecimiento de la alianza entre Estados Unidos y Venezuela. Creo que se avecinan tiempos muy buenos a medida que fluyen grandes inversiones a este país, lo que crea más empleos, lo que impulsará la presión salarial y crea oportunidades a los venezolanos y prosperidad», explicó.

«Cuando se genera confianza empresarial e inversión, se crean todo tipo de oportunidades, no solo empleos, sino también oportunidades para emprendedores», concluyó.

Posteriormente, ofreció una entrevista a CNBC donde estimó que la producción petrolera en Venezuela alcanzará 1,5 millones de barriles al día. Sin embargo, acotó que será para la primera mitad del próximo año.