EN FOTOS: Rescataron dos tragavenados en Baruta, una estaba en pleno árbol en Las Mercedes

Una Boa Constrictor (tragavenado) fue encontraba en un árbol en el sector Las Mercedes del municipio Baruta.

Funcionarios de la Unidad de Rescate 02 de Protección Civil Baruta se trasladaron de inmediato al sitio para rescatar al animal.

«Los funcionarios procedieron a la captura segura del ejemplar para su posterior reubicación en un hábitat adecuado, garantizando el bienestar de la fauna y la tranquilidad de los vecinos», señaló el organismo en sus redes.

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Por otra parte, Protección Civil informó que recibió un llamado de alerta en el Centro de Emergencia Municipal ya que hubo otro reporte de un reptil en la jardinería de una residencia hacia el sector Las Nayas.

Los funcionarios confirmaron la presencia de otra tragavenado de aproximadamente dos metros de largo. Aplicando los protocolos de rescate, el personal realizó la maniobra de captura de forma segura para reubicarla de inmediato en su entorno natural.

Sin embargo, Protección Civil realizó una serie de recomendaciones en caso de avistamiento de fauna silvestre en zonas residenciales:

Mantén la calma y la distancia: No te acerques ni intentes manipular al animal. Suelen actuar solo si se sienten amenazados.

No la ataques: Evita causar daño al ejemplar; estos reptiles cumplen un rol clave en el control del ecosistema.

Reporta de inmediato: Comunícate con el Centro de Emergencia Municipal (0412-3362122) para que las unidades capacitadas realicen la maniobra de forma segura.