¿Salida de Emiratos Árabes de la OPEP será positiva para Venezuela? Esto reveló una experta

Dolores Bobarro, abogada experta en derecho de hidrocarburos, consideró que la reciente salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) podría ser positiva para Venezuela.

Bobarro, exviceministra de Energía y Minas, tuvo una entrevista en el programa 2+2 de Unión Radio. Al ser consultado sobre el futuro de la OPEP sin EAU, consideró que este escenario impulsa a otros países a contactar a Venezuela para adquirir petróleo.

«Nos abre muchísimas más puertas», sentenció Bobarro. En ese sentido, indicó que las grandes reservas petroleras y gasíferas que tiene Venezuela hace que «el mundo voltee a ver» al país.

«Si se toma en cuenta que una de las cosas de la influencia de la OPEP no es tanto el mercado, sino el porcentaje de reserva que maneja la organización y de ese porcentaje grandísimo de reservas que maneja la organización, estamos Arabia Saudí y Venezuela en los primeros lugares», indicó.

BOBARRO SEÑALA A LOS AFECTADOS

La salida de EAU se dará, oficialmente, el 1 de enero de 2027, producto del estatuto de la organización. Hasta entonces, la monarquía árabe tendrá tiempo para retractarse, aunque necesitará la aprobación de la OPEP.

Para Bobarro, esta decisión podría afectar al propio EAU, pero también a Arabia Saudí, Catar, Kuwait. «Se veían como un solo bloque contra otros países de la región», indicó la especialista.

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«Arabia Saudí pierde un poquito el liderazgo, tanto en la organización como en la liga de los países árabes, como en esas organizaciones que tienen ellos regionales por el monto de la producción y lo cercano que estaba Emiratos», indicó Bobarro.

EAU lleva varios años teniendo discrepancias con Arabia Saudí por las cuotas de predicción de la OPEP. El ministro de Energía emiratí, Suhail al Mazrouei, aclaró que buscan «liberarse de las restricciones de cualquier grupo».