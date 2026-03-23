Venezuela

Salarios, prestaciones y más: Las 17 exigencias que hacen los trabajadores venezolanos a las autoridades

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
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El Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha detalló las distintas exigencias que han realizado a las autoridades venezolanas.

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«Los trabajadores estamos luchando por este pliego de exigencias. La lucha continúa y es en el asfalto», apuntó.

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De acuerdo al documento son al menos 17 puntos, teniendo como punto central el aumento de los salarios que permita a los trabajadores tener calidad de vida.

A continuación cada una de las exigencias:

  1. Salario y pensión mínima igual a la canasta básica
  2. Bonos incorporados al salario
  3. Convenciones colectivas ya
  4. Devolución de salarios y prestaciones perdidas
  5. Reenganche de trabajadores despedidos
  6. Libertad para todos los sindicalistas presos
  7. Respeto a la libertad sindical
  8. Respeto al derecho a huelga
  9. Anulación del Memorando 2792
  10. Derogación del instructivo ONAPRE
  11. Derogación de leyes represivas
  12. Seguridad social pública y universal
  13. Bono de alimentación y medicinas para jubilados
  14. Pago de pensiones a venezolanos en el exterior
  15. Pago a las cajas de ahorro
  16. Trabajo seguro y digno
  17. Plan de emergencia para educación y salud

LOS SALARIOS

El empresario Jorge Roig, integrante del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), consideró que se debe modificar la Ley del Trabajo para facilitar el incremento de los salarios.

Roig sostuvo una entrevista en el programa Penzini con Todo de Unión Radio. Desde un principio, el especialista recordó que «el salario de 130 bolívares (menos de medio dólar) tiene más de 4 años».

«Es necesario que haya mejores salarios en el país», aseveró Roig. Para ello, el empresario explicó que una reforma de la Ley del Trabajo es crucial para crear las condiciones proclives a aumentos de los sueldos.

Roig subrayó que los trabajadores requieren de sus prestaciones, puesto que cada día que pasa se devalúan aún más. «Eso no le está sirviendo absolutamente a nadie», sentenció el especialista.

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Jorge Roig no es el único que ha hecho llamados a mejoras de salarios. Este mismo lunes, una comisión universitaria presentó una demanda al Estado por la «omisión constitucional ante la falta de ajuste salarial»

Decanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad de Los Andes (ULA) y la Universidad del Zulia (LUZ) el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). También estuvieron acompañados por dirigentes estudiantiles y gremios universitarios.

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