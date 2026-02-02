«La petición es muy clara y justa»: Decanos universitarios acudieron al TSJ para exigir mejores salarios

Venezuela

Una comisión encabezada por los decanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad de Los Andes (ULA) y la Universidad del Zulia (LUZ) demandó al Estado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por «omisión constitucional ante la falta de ajuste salarial a los universitarios desde 2023».

La comisión estuvo encabezada por Juan Carlos Apitz (decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV), Diana Romero La Roche (decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ) y el decano de la Universidad de los Andes (ULA). Además, estuvieron acompañados por los gremios universitarios de diferentes casas de estudio del país, así como dirigentes estudiantiles.

El doctor Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo, dio detalles de lo ocurrido tras salir del TSJ.

«Acabamos de interponer la acción, la petición es muy clara y justa, que se cumpla con el artículo 91 de la Constitución para los salarios de los trabajadores públicos, esto no es nada más de las universidades. En ningún caso el salario puede ser menor que el valor de la canasta básica», comentó.

¿Qué dice el artículo 91 de la Constitución?

Todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento.

Varios medios reportaron que la actividad se llevó a cabo con normalidad, a pesar de que a pocos metros había una concentración del PSUV, pidiendo la liberación de Nicolás Maduro.

