Saime extenderá jornadas sin cita para renovación de cédula, hasta esta fecha

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), anunció sobre la extensión de las jornadas sin cita para la renovación de la cédula de identidad, al menos por una semana más.

Así lo dio a conocer el organismo a través de sus redes sociales, donde precisó que dicho operativo está dirigido solo para mayores de 18 años.

Las jornadas especiales se llevarán a cabo desde este lunes 26 de enero hasta el viernes 30, en todas las oficinas del ente a nivel nacional.

Para este operativo, el Saime aclara que las personas que sacaron su documento de identidad en los últimos seis meses, no pueden hacer el proceso de renovación, a menos que le hayan robado la cédula o se le haya extraviado, en cuyo caso debe ir con la denuncia tramitada ante los organismos correspondientes.

Asimismo, los que obtuvieron su documento en el último semestre, pero se encuentra en mal estado, puede acudir a las oficinas del Saime para renovarla, presentando la cédula que quiere sustituir.

TAMBIÉN REALIZARÁN VERIFICACIÓN DE DATOS

De igual forma, el organismo identificador anunció un operativo especial para la verificación de datos de aquellos venezolanos cuyo número de cédula se encuentre a partir de los 22 millones.

En este caso, los venezolanos deben acudir a cualquier oficina del Saime con copia de su partida de nacimiento; mientras que los naturalizados, deben presentarse con la copia de la Constancia de Naturalización o de la Gaceta Oficial.