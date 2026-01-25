Venezuela

Delcy Rodríguez aseguró que Maduro es «prisionero de guerra» y lanzó advertencia a quienes «celebraron» su captura desde el exilio

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
Foto: Prensa Presidencial

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó este domingo que Nicolás Maduro es un «prisionero de guerra», al tiempo que amenazó con el retiro de la nacionalidad a quienes desde el exilio «celebraron» su captura.

«Ustedes saben que tenemos un prisionero de guerra que se llama Nicolás Maduro Moros y que desde donde está, manda saludos al pueblo venezolano. Siempre, en su mensaje, está el aliento para el pueblo», inició su relato la mandataria.

Reportaron intensa fluctuación eléctrica en gran parte del país este 5-Oct
Alertan sobre graves problemas energéticos en el país este año por el fenómeno de El Niño
La contundente declaración de Trump sobre «eliminar» al líder 'supremo de Irán', Ali Jameneí
Al grito de libertad, venezolanos tomaron la Av. Francisco de Miranda tras convocatoria de María Corina

Durante un encuentro con trabajadores de Pdvsa, indicó que la madrugada del 3 de enero, EEUU cruzó una «línea roja».

«Esas fatídicas horas de la madrugada del 3 de enero tienen una lectura… Cruzaron una línea roja y la respuesta del pueblo fue la de los hijos de Simón Bolívar, porque el extremismo esperaba ese zarpazo. La respuesta fue calma y cordura», acotó.

No obstante, Delcy Rodríguez abogó, pese a lo anterior dicho, en «resolver» las disputas con Washington por la vía del diálogo. «Lo dijimos, vamos a cara a cara, con el gobierno de EEUU, a resolver nuestras diferencias históricas a través de la diplomacia bolivariana», añadió.

ADVIRTIÓ A VENEZOLANOS EN EL EXILIO QUE CELEBRARON CAPTURA DE MADURO

Por otro lado, Delcy Rodríguez advirtió a las personas que desde el exilio «celebraron» la captura de Maduro, afirmando que «no deberían» tener la nacionalidad.

«Quienes se atrevieron a ir a los EEUU a dar las gracias por el bombardeo contra nuestro pueblo, no merecen la dignidad de este país, ni su gentilicio. Quienes han pedido bloqueos, invasión y que cayeran las bombas, no merecen nuestro gentilicio, identidad y el reconocimiento del pueblo venezolano. No pueden estar incluidos en la vida de nuestra república», apuntó.

«Nunca pensamos que Caracas sería agredida por una fuerza exterior. Nos tocó enfrentar lo que significa lo más oscuro que tiene el ser humano que es la guerra, en condiciones desiguales. El tiempo por venir, lo decíamos ayer, debe encontrarnos a todos los venezolanos», puntualizó.

